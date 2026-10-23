Giá USD hôm nay 23.10.2026: Trượt giảm chưa có điểm dừng

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 5 đồng/USD, xuống 25.637 đồng. Các ngân hàng thương mại giảm giá USD 10 đồng, Vietcombank mua vào 25.630 - 25.660 đồng, bán ra 26.040 đồng. ACB mua vào 25.640 - 25.670 đồng, bán ra 26.030 đồng. Sacombank mua vào 25.640 - 25.670 đồng, bán ra 26.030 đồng…

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng giảm trái chiều. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 90 đồng, mua vào 28.271 - 28.556 đồng, bán ra 29.762 đồng; bảng Anh tăng 110 đồng, mua vào 33.764 - 34.105 đồng, bán ra 35.198 đồng; đô la Úc tăng 60 đồng, mua vào 17.677 - 17.855 đồng, bán ra 18.427 đồng…

Ngân hàng tiếp tục giảm giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới giảm, chỉ số USD-Index mất 0,16 điểm, xuống 101,62 điểm. USD ngày càng chịu ảnh hưởng từ các dòng vốn đầu tư cũng như kỳ vọng về tăng trưởng và lạm phát gắn với làn sóng đầu tư vào AI. Đồng bạc xanh giảm giá khi những lo ngại về triển vọng của lĩnh vực AI gia tăng. Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến tình hình bất ổn xã hội tại Pháp lại lấn át các lo ngại này.

Đồng USD giảm trước những vấn đề tại Pháp và triển vọng tài khóa ngày càng xấu đi của nước này đã lấn át những quan ngại liên quan đến làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), vốn đã gây sức ép khiến chứng khoán Mỹ giảm điểm. Thị trường đang phải cân nhắc giữa những rủi ro tín dụng liên quan đến AI tại Mỹ và những điểm yếu trong tín nhiệm quốc gia của Pháp. Trong vài ngày qua, hai yếu tố này liên tục tác động trái chiều, khi có thời điểm yếu tố này đáng lo ngại hơn yếu tố kia. Chừng nào tình hình tại Pháp còn khiến thị trường lo ngại hơn những rủi ro tín dụng liên quan đến AI tại Mỹ, đồng EUR sẽ tiếp tục diễn biến kém tích cực hơn.