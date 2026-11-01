Giá USD hôm nay 1.11.2026: Ngân hàng bán ra dưới 26.000 đồng

Sáng 1.11, giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm mạnh. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản xuống 25.610 đồng và bán ra 25.990 đồng, giảm 30 đồng so với cuối tuần trước; Ngân hàng ACB cũng giảm tương ứng, đưa giá mua vào còn 25.620 đồng và bán ra 25.980 đồng... Như vậy, lần đầu tiên sau hơn một năm, nhiều ngân hàng trong nước bán USD dưới mốc 26.000 đồng.

Tương tự, giá euro cũng ghi nhận đà đi xuống như Vietcombank giảm 82 đồng so với cuối tuần trước khi mua vào 28.425 đồng, bán ra xuống 29.625 đồng; yen Nhật giảm 0,44 đồng khi mua vào còn 159,51 đồng, bán ra 168,80 169,24 đồng. Ngược lại, bảng Anh tăng 53 đồng khi Vietcombank đưa chiều mua vào lên 34.093 đồng và bán ra 35.185 đồng...

Giá USD liên tục giảm về mức thấp nhất trong hơn 1 năm qua ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD bật tăng trong tuần và sau đó hạ nhiệt nhưng vẫn ghi nhận một tuần đi lên. Chỉ số USD-Index đạt 101,96 điểm, tăng 0,2 điểm so với cuối tuần trước. Trong tuần, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã công bố giữ nguyên lãi suất điều hành liên bang dù lạm phát vẫn gia tăng trong tháng 9 khi người tiêu dùng phải trả nhiều tiền hơn cho xăng và các hàng hóa khác. Tổng cộng tháng 10, giá dầu Brent tăng 13,6%, trong khi WTI tăng 15,2%. Diễn biến này càng củng cố kỳ vọng của giới kinh tế rằng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 12. Tại khu vực châu Âu, ngày 29.10, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 2,5%, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao, lạm phát gia tăng và triển vọng tăng trưởng kinh tế Khu vực đồng euro (Eurozone) chịu nhiều sức ép. Lạm phát tại Eurozone trong tháng 9 tăng lên 3,8%, so với mức 3,2% của tháng trước và gần gấp đôi mục tiêu 2% của ECB.

Đối với Việt Nam, theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán MB (MBS), các áp lực lên tỷ giá thời gian tới vẫn hiện hữu khi đồng USD được kỳ vọng mạnh lên trong những tháng cuối năm do giá dầu neo cao tạo áp lực lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao. MBS dự báo giá USD cuối năm nay dao động 26.800 - 27.000 đồng...



