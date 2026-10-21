Giá USD hôm nay 21.10.2026: Quay đầu giảm, ngược chiều euro và yen Nhật

Sáng 21.10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.634 đồng, chỉ tăng 1 đồng so với đầu tuần. Ngược lại, giá USD tại các ngân hàng thương mại quay đầu đi xuống. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank giảm 10 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản xuống 25.690 đồng và bán ra 26.070 đồng; Ngân hàng ACB giảm 20 đồng so với hôm qua khi mua chuyển khoản còn 25.690 đồng và bán ra 26.050 đồng…

Trong khi đó, một số ngoại tệ khác bật tăng. Cụ thể tại Vietcombank, giá euro tăng 11 đồng so với hôm qua, đưa chiều mua chuyển khoản xuống 28.597 đồng, bán ra lên 29.804 đồng; bảng Anh tăng 13 đồng, đưa chiều mua vào lên 33.946 đồng, bán ra 35.034 đồng; yen Nhật cũng tăng 0,6 đồng khi mua vào lên 158,86 đồng, bán ra 168,10 đồng...

Giá USD sáng 21.10 trong ngân hàng quay đầu giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD đi xuống. Chỉ số USD-Index xuống 101,8 điểm, giảm 0,14 điểm so với hôm qua. Theo nhiều nhà phân tích quốc tế, vấn đề lãi suất trong các tháng cuối năm của Mỹ như thế nào là vấn đề được quan tâm nhất hiện nay của thị trường tài chính. Điều đó cũng khiến trái phiếu Kho bạc Mỹ trở nên hấp dẫn hơn, đẩy lợi suất trái phiếu liên tục đi lên.

Những phát biểu gần đây của các quan chức thuộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho thấy ngân hàng trung ương chưa cấp thiết phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất tại cuộc họp sẽ diễn ra trong cuối tháng này. Tuy nhiên, theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch vẫn dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 lên tới 92%. Trước khi cuộc họp của Fed diễn ra, sẽ có báo cáo tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ được công bố. Đây là thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi, có thể cung cấp thêm manh mối về mức độ dai dẳng của áp lực giá cả và định hướng lãi suất trong thời gian tới.

Trong khi đó, việc áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt vẫn đang được nhiều ngân hàng trung ương xem xét. Chẳng hạn tại Nhật Bản, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda cho biết lạm phát cơ bản đã tiến khá gần mục tiêu 2%, phát tín hiệu ngân hàng trung ương vẫn còn dư địa tăng lãi suất. Nếu lãi suất tăng thì thông thường đồng USD sẽ đi lên...