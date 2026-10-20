Giá USD hôm nay 20.10.2026: Đô la tự do bán ra sát ngân hàng

Sáng nay (20.10), giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 25.700 đồng và bán ra 26.080 đồng như hôm qua. Trong khi đó, Ngân hàng ACB tăng 10 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 25.710 đồng và bán ra 26.070 đồng… Tương tự, giá USD tự do cũng không biến động nhiều khi một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP.HCM vẫn mua vào 26.000 đồng và bán ra 26.100 đồng. Hiện giá bán USD tự do cũng đang gần sát với các ngân hàng thương mại.

Giá USD sáng 20.10 không biến động nhiều ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Công ty Chứng khoán Yuanta nhận định, đà tăng của USD đã hạ nhiệt vào cuối tuần qua khi giá dầu giảm và lợi suất trái phiếu quốc tế điều chỉnh. Diễn biến này giúp giảm áp lực lên các đồng tiền chủ chốt. Đối với USD/VND, Yuanta dự báo tỷ giá nhiều khả năng tiếp tục ổn định, nhưng rủi ro tăng vẫn hiện hữu. Cung cầu ngoại tệ trong nước cải thiện và tỷ giá tại các ngân hàng thương mại giảm trong những phiên gần đây đang hỗ trợ VND. Tuy nhiên, chỉ số USD-Index vẫn ở vùng cao nên áp lực lên VND có thể quay trở lại nếu giá năng lượng và lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng.

Trên thị trường thế giới, giá USD tăng nhẹ. Chỉ số USD-Index đạt 101,94 điểm, cao hơn hôm qua 0,12 điểm. Tương tự, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản, đạt 5,146%; lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản, đạt 5,478% và lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 3 điểm cơ bản, đạt 4,772%. Ông Francesco Pesole, chiến lược gia ngoại hối tại ING, cho biết trên CNBC rằng thị trường dường như có một cơ chế phản ứng rõ ràng. Đó là niềm tin rằng những biến động trên thị trường chứng khoán có thể đủ sức khiến Fed phải giảm bớt đáng kể kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ, ngay cả khi lạm phát vẫn đang ở mức cao. Điều này cho thấy đồng USD sẽ không còn là lựa chọn trú ẩn an toàn hàng đầu, thậm chí có thể tụt hậu so với nhiều loại tiền tệ khác trong nhóm G10 nếu sự bất ổn trên thị trường chứng khoán Mỹ bắt nguồn từ lĩnh vực công nghệ/AI...

Bên cạnh đó, giá dầu giảm khỏi mức cao nhất trong 5 tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump miễn trừ các biện pháp trừng phạt và thuế quan đối với Nga, động thái có thể giúp gia tăng xuất khẩu nhiên liệu của nước này. Đà giảm của giá dầu phần nào xoa dịu lo ngại lạm phát của Mỹ...