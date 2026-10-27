Giá USD hôm nay 27.10.2026: Ngân hàng bật tăng, đô la tự do đi ngang

Sáng 27.10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.633 đồng, tăng 6 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại bật tăng. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tiếp tục tăng 10 đồng khi mua chuyển khoản lên 25.660 đồng và bán ra 26.040 đồng; Ngân hàng BIDV cũng tăng 20 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 25.670 đồng và bán ra 26.050 đồng...

Trong khi đó, giá USD tự do được mua vào 25.960 đồng và bán ra 26.050 đồng, không thay đổi nhiều so với hôm qua.

Giá USD sáng 27.10 trong ngân hàng bật tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD bật tăng trở lại. Chỉ số USD-Index lên 102,04 điểm, tăng 0,39 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh lên cao trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dù giá dầu giảm phần nào xoa dịu lo ngại lạm phát. Giá dầu giảm sau khi tăng vọt trong tuần trước, nhưng vẫn neo gần mức cao nhất trong 6 tháng khiến các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước nguy cơ nguồn cung tiếp tục gián đoạn, có thể làm gia tăng trở lại áp lực giá cả.

Fed sẽ công bố quyết định lãi suất vào cuối ngày 28.10 (theo giờ Mỹ) sau cuộc họp kéo dài hai ngày. Thị trường phần lớn dự báo cơ quan này sẽ giữ nguyên lãi suất. Các nhà hoạch định chính sách Fed đã phát tín hiệu rằng họ sẽ không tăng lãi suất vay ngắn hạn tại Mỹ trong tuần này. Tuy nhiên, khi lo ngại lạm phát vẫn là vấn đề trọng tâm, nhà đầu tư cho rằng việc tạm dừng tăng lãi suất có thể không kéo dài lâu. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà đầu tư dự báo với khoảng 80% xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12. Lãi suất cao hơn là động lực chính giúp đồng USD đi lên.

Tuần này, nhà đầu tư cũng chờ đợi số liệu chi tiêu cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 29.10. Đây là thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi, có thể cung cấp thêm manh mối về triển vọng lãi suất. Song song đó là những thông tin về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ diễn ra vào đầu tháng 11 tới cũng có thể phần nào tác động đến chính sách tài khóa và tâm lý thị trường nói chung...