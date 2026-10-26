Hơn 20 ngân hàng giảm lãi suất tiết kiệm

Ngày 26.10, VPBank giảm lãi suất huy động thêm 0,4% ở các kỳ hạn từ 6 - 13 tháng. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn thông thường đối với tiền gửi dưới 10 tỉ đồng có trực tuyến kỳ hạn 6 - 11 tháng giảm xuống 6,6%/năm. Lãi suất các kỳ hạn 12 - 13 tháng giảm xuống 6,7%/năm. Đối với tài khoản tiền gửi từ 10 tỉ đồng trở lên, lãi suất 7%/năm cho các kỳ hạn từ 6 - 11 tháng, 7,1%/năm cho kỳ hạn 12 - 13 tháng. Mức lãi suất cao nhất của nhà băng này là 7,4%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 15 - 18 tháng.

Lãi suất tiết kiệm hạ nhiệt ẢNH; NGỌC THẮNG

Không những VPBank, các ngân hàng khác cũng giảm lãi suất tiết kiệm. Ngân hàng số Cake by VPBank giảm lãi suất tiết kiệm 0,3 - 0,5%/năm, còn 6,9%/năm ở kỳ hạn 6 - 24 tháng. Trong trường hợp khách hàng đáp ứng một số điều kiện thì mức lãi suất cộng thêm là 2,2%/năm. Như vậy, lãi suất lên mức cao nhất là 9,1%/năm. LPBank giảm 0,1 - 0,6 điểm phần trăm tùy kỳ hạn, đưa lãi suất tiết kiệm trực tuyến cao nhất về 6,7%/năm. VietBank giảm 0,5 điểm phần trăm tại các kỳ hạn 6 - 36 tháng, với mức cao nhất còn 5,9%/năm. Tương tự, BVBank, KienlongBank, Sacombank, MBV và ABBank đồng loạt giảm 0,5 điểm phần trăm tại nhiều kỳ hạn. Đối với kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất của các ngân hàng đa số ở mức 4,75%/năm. Từ 6 tháng trở lên, lãi suất dao động từ 5 - 9,1%/năm. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng giảm tối thiểu 0,5%/năm.

Theo báo cáo vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, lãi suất tiết kiệm tháng 9 tăng 0,1 - 0,2%/năm so với tháng 8, kỳ hạn 6 - 12 tháng từ 6,6 - 8,1%/năm; 6,2 - 7,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 7,4 - 8,2%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng. Lãi suất cho vay bình quân tiến gần sát mức 11%/năm, tăng 0,2%/năm so với tháng 8. Lãi suất cho vay bình quân của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,4 - 10,9%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 4%/năm, bằng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN (4%/năm). Lãi suất cho vay USD bình quân của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 4,1 - 5,3%/năm, giảm nhẹ 0,1%/năm so với tháng 8.