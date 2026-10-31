Giá USD hôm nay 31.10.2026: Giảm 1,35% so với đầu năm

Các ngân hàng giảm giá USD xuống dưới 26.000 đồng. Tại Vietcombank, USD mua vào còn 25.580 - 25.610 đồng/USD, bán ra 25.990 đồng/USD. ACB cũng điều chỉnh giảm, đưa giá mua vào về mức 25.590 - 25.620 đồng/USD, trong khi bán ra còn 25.980 đồng/USD. Tại VietinBank, giá mua vào dao động từ 25.549 - 25.614 đồng/USD, bán ra ở mức 25.994 đồng/USD. Giá USD tại các ngân hàng đã giảm khoảng 360 đồng/USD, tương đương mức giảm 1,35% so với thời điểm cuối năm 2025,

Các ngoại tệ khác tăng - giảm nhẹ. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 30 đồng, mua vào 28.141 - 28.425 đồng, bán ra 29.625 đồng; bảng Anh tăng 60 đồng, mua vào 33.752 - 34.093 đồng, bán ra 35.185 đồng…

Ngân hàng giảm giá USD xuống dưới 26.000 đồng ẢNH; NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá đồng bạc xanh giảm nhẹ, chỉ số USD-Index mất 0,07 điểm, xuống 101,96 điểm. Khi giới đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn, đồng USD thường được hưởng lợi. Tuy nhiên, tác động tiêu cực từ đà giảm của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ lại lấn át yếu tố này. Kết quả kinh doanh của các tập đoàn Alphabet, Amazon và Intel trong tuần qua đã làm dấy lên trở lại những lo ngại về quy mô chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó kích hoạt làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trong phiên giao dịch ngày thứ sáu.

Đồng yen Nhật Bản trong phiên giao dịch cuối tuần hướng tới phiên tăng giá thứ ba liên tiếp so với USD, sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) quyết định giữ nguyên lãi suất và nâng dự báo lạm phát. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm đã gây sức ép lên đồng bạc xanh. BOJ giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 1,25%, đúng như dự báo của phần lớn giới phân tích. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh chính sách tiền tệ đã bước sang giai đoạn cứng rắn hơn, trong đó BOJ để ngỏ khả năng tăng lãi suất với tần suất vài tháng một lần. Đồng yen tăng 0,11%, lên mức 157,51 USD, song vẫn hướng tới tháng giảm giá trong tháng 10.