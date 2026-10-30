Giá USD hôm nay 30.10.2026: Giảm xuống dưới 26.000 đồng

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 7 đồng, còn 25.637 đồng mỗi USD. Giá USD tại các ngân hàng giảm sau khi tăng nhẹ trước đó. Vietcombank giảm 20 đồng, mua vào 25.610 - 25.640 đồng, bán ra 26.020 đồng. ACB giảm 40 đồng, xuống 25.600 - 25.630 đồng chiều mua vào, bán ra 25.990 đồng. Vietinbank giảm 37 đồng, mua vào 25.568 - 25.633 đồng, bán ra 26.013 đồng… Giá bán USD trong ngân hàng giảm xuống dưới 26.000 đồng sau 18 tháng.

Các ngoại tệ khác cũng tăng. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 120 đồng, mua vào 28.166 - 28.450 đồng, bán ra 29.651 đồng; bảng Anh tăng 180 đồng, mua vào 33.693 - 34.033 đồng, bán ra 35.124 đồng…

Ngân hàng giảm giá USD xuống dưới 26.000 đồng ẢNH: ĐỘC LẬP

Trên thị trường liên ngân hàng, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ ngày 19 - 23.10) giữa các nhà băng đạt khoảng 1,021 triệu tỉ đồng, bình quân 204.236 tỉ đồng/ngày, tăng 36.527 tỉ đồng/ngày so với tuần trước. Các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt 90% và 5%. Lãi suất bình quân ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các kỳ hạn so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm giữ nguyên ở mức 3,82%/năm, lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần giảm 0,02%/năm xuống 3,82%/năm, trong khi lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng tăng 0,02%/năm lên 3,99%/năm.

Giá USD thế giới giảm, chỉ số USD-Index giảm 0,33 điểm, xuống 101,85 đồng. USD suy yếu so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt sau khi số liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ gia tăng. Số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố lạm phát tăng tốc trong tháng 9, khi người tiêu dùng phải trả nhiều tiền hơn cho xăng dầu và các hàng hóa khác. Diễn biến này củng cố kỳ vọng của các nhà kinh tế về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 12. Ngoài ra, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý 3, nhờ chi tiêu tiêu dùng duy trì sức chống chịu tốt và hoạt động đầu tư của doanh nghiệp được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong khi đó, đồng EUR tăng nhẹ sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất như dự báo của thị trường, song rủi ro lạm phát đang gia tăng do chi phí năng lượng tăng mạnh. ECB cũng thông báo Chủ tịch Christine Lagarde sẽ rời nhiệm sở sớm hơn dự kiến, vào ngày 7.2.2027, thay vì kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 10.2027. EUR đã giảm xuống mức thấp nhất so với đồng USD kể từ tháng 5, nhưng sau đó tăng 0,13%, lên khoảng 1,1167 USD.