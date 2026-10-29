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    Giá USD hôm nay 29.10.2026: Đô la Mỹ, EUR, bảng Anh... cùng tăng

    Thanh Xuân
    Thanh Xuân
    Các ngân hàng tăng giá USD cùng các ngoại tệ khác. Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới giảm nhẹ sau khi Mỹ công bố giữ nguyên lãi suất.

    Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 13 đồng, lên 25.644 đồng mỗi USD. Các ngân hàng tăng giá USD sau khi giảm mạnh về gần sát 26.000 đồng/USD. Vietcombank tăng giá đô la Mỹ 20 đồng, mua vào 25.630 - 25.660 đồng, bán ra 26.040 đồng. ACB mua vào 25.640 - 25.670 đồng, bán ra 26.030 đồng. Vietinbank mua vào 25.605 - 25.670 đồng, bán ra 26.050 đồng… Các ngoại tệ khác cũng tăng. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 50 đồng, mua vào 28.054 - 28.337 đồng, bán ra 29.534 đồng; bảng Anh tăng 30 đồng, mua vào 33.520 - 33.858 đồng, bán ra 34.944 đồng; đô la Úc tăng 50 đồng, mua vào 17.757 - 17.937 đồng, bán ra 18.511 đồng…

    Giá USD hôm nay 29.10.2026: Đô la Mỹ, EUR, bảng Anh... cũng tăng - Ảnh 1.

    Ngân hàng tăng giá USD

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Giá USD trên thị trường thế giới giảm nhẹ, chỉ số USD-Index giảm 0,16 điểm, xuống 102,16 điểm. USD giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đưa ra quyết định về lãi suất đúng như kỳ vọng của thị trường khi giữ nguyên lãi suất, lựa chọn trì hoãn mọi điều chỉnh đối với chi phí vay cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tuần tới, đồng thời chờ đợi thêm dữ liệu để đánh giá diễn biến lạm phát. Đồng USD phản ứng khá thận trọng ngay sau khi Fed công bố quyết định lãi suất, nhưng bắt đầu suy yếu về cuối phiên khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát biểu tại cuộc họp báo. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm, vốn thường biến động cùng chiều với kỳ vọng về lãi suất của Fed, giảm 1,46 điểm cơ bản, xuống 4,722%.

    Đồng EUR tăng 0,32% so với USD, lên mức 1,116 USD. Trong khi đó, đồng USD giảm 0,04% so với yen Nhật, xuống 157,87 yên. Trong khi đó, đô la New Zealand lao dốc sau khi ngân hàng trung ương nước này quyết định giữ nguyên lãi suất. Đồng đô la New Zealand giảm mạnh, có thời điểm mất tới 1,74%, xuống 0,5583 USD, sau khi Ngân hàng Dự trữ New Zealand quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 2,75%. Quyết định này gây bất ngờ cho phần lớn giới kinh tế, vốn dự báo ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất.

    Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất điều hành lần đầu tiên sau hơn 3 năm, đồng thời cho biết có thể cần tiếp tục nâng lãi suất để ngăn chi phí năng lượng tăng vọt làm gia tăng áp lực lạm phát trên diện rộng. Đô la Canada tăng 0,37% so với đồng USD, lên mức 1,4 USD.

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