Giá USD hôm nay 28.10.2026: Cùng euro, yen Nhật đồng loạt sụt giảm

Sáng 28.10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.631 đồng, giảm 2 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank cũng giảm 20 đồng khi mua chuyển khoản còn 25.640 đồng và bán ra 26.020 đồng.

Tương tự, giá euro quay đầu giảm như Vietcombank mua vào còn 28.285 đồng, bán ra xuống 29.479 đồng, thấp hơn hôm qua 101 đồng; yen Nhật giảm 0,08 đồng khi mua vào còn 159,16 đồng và bán ra 168,43 đồng; bảng Anh giảm 65 đồng khi Vietcombank đưa chiều mua vào xuống 33.825 đồng, bán ra còn 34.909 đồng...

Giá USD sáng 28.10 quay đầu giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Về triển vọng tỷ giá những tháng cuối năm, nhóm phân tích Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) dự báo tỷ giá duy trì ổn định, dao động quanh ngưỡng 26.000 đồng. Tiền đồng có thể chỉ mất giá nhẹ khoảng 1% so với cuối năm 2025. Một trong những yếu tố hỗ trợ tỷ giá là chênh lệch lãi suất giữa VND và USD được kỳ vọng duy trì trên 3 điểm phần trăm, qua đó khuyến khích dòng vốn ngoại tệ vào Việt Nam...

Trên thị trường thế giới, giá USD bật tăng trở lại. Chỉ số USD-Index lên 102,34 điểm, tăng 0,3 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh có đà tăng mạnh sau khi giá dầu giảm hơn 1%. Tuy nhiên, giá dầu vẫn neo gần mức cao nhất trong nhiều tháng, trong bối cảnh xung đột giữa lực lượng Houthi và Ả-rập Saudi tiếp diễn, còn nguy cơ Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới vẫn phủ bóng lên thị trường.

Theo một số nhà phân tích quốc tế, nếu giá dầu thô tiếp tục tăng, điều đó sẽ gây ra áp lực lạm phát đáng kể, buộc các ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Đây sẽ là yếu tố hỗ trợ đồng USD. Các nhà hoạch định chính sách Fed đã phát tín hiệu rằng họ sẽ không tăng lãi suất vay trong cuộc họp tuần này. Tuy nhiên, khi lo ngại lạm phát lên cao thì nhiều nhà đầu tư vẫn cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12.