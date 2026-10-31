Tiết kiệm giảm, dòng tiền có tìm đến vàng?

Người "đu đỉnh" lỗ nặng từ 30 - 64%

Giá vàng miếng SJC ngày 30.10 giảm 1,3 triệu đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty Doji mua vào 138,4 triệu đồng/lượng, bán ra 141,4 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm giá mua vào 1,2 triệu đồng, còn 136 triệu đồng, bán ra giảm 1,3 triệu đồng, còn 141,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1,2 triệu đồng chiều mua vào, còn 137 triệu đồng; bán ra giảm 1,3 triệu đồng, còn 141,4 triệu đồng… Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 137 triệu đồng, bán ra 140 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 134,3 triệu đồng, bán ra 138,3 triệu đồng… So với mức giá cao kỷ lục hồi cuối tháng 1, giá vàng miếng SJC đã giảm 54 triệu đồng/lượng, tương đương mất 30%, còn so với đầu năm thì giảm 15 triệu đồng, giảm 9,4%.

Giá vàng miếng SJC giảm 50 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh ẢNH: NGỌC THẠCH

Nhìn vào biểu đồ giá trên có thể thấy những người mua vàng trong nước đang ôm mức lỗ nặng khi giá sụt giảm mạnh và nằm luôn ở vùng thấp một thời gian dài. Trên thế giới, kim loại quý giảm 7,6% so với đầu năm nhưng giảm tới 29% so với mức đỉnh hồi tháng 1, tương đương mức mất giá 330 - 1.600 USD/ounce. Giá vàng thế giới còn 3.991 USD/ounce vào ngày 30.10.

Không chỉ vàng, giá bạc cũng trượt giảm không phanh từ đầu năm tới nay. Đến phiên hôm qua 30.10, giá bạc trong nước tiếp tục giảm sâu. Công ty Sacombank - SBJ giảm 700.000 đồng mỗi ký bạc, mua vào còn 44,4 triệu đồng/kg, bán ra 45,84 triệu đồng/kg. Đối với bạc tính theo lượng thì giá mua vào giảm còn 1,67 triệu đồng, bán ra 1,7 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá bạc loại 1 kg xuống còn 44,3 triệu đồng, bán ra 45,65 triệu đồng; loại 1 lượng còn 1,66 triệu đồng, bán ra 1,71 triệu đồng… Chỉ trong vòng 1 ngày, giá bạc đã giảm 2,7%, nâng tổng mức giảm trong một tháng qua lên hơn 22% và so với đầu năm giảm 42%, tương đương 32 triệu đồng/kg, và mất 79,5 triệu đồng/kg so với mức cao kỷ lục tháng 1, tương đương mất hơn 64%. Tốc độ giảm giá của bạc trong nước nhanh hơn so với thế giới. Trong 10 tháng đầu năm, giá bạc thế giới đã giảm 31%, còn nếu tính từ mức cao kỷ lục đạt được cuối tháng 1 thì giảm là 58% (giảm 69,5 USD/ounce), hiện còn 50,5 USD/ounce.

Chị Nguyễn Nhung (P.Xuân Hòa, TP.HCM) than thở với 2 lượng vàng miếng SJC mua từ hồi giá 180 triệu đồng/lượng, chị đang ôm mức lỗ 42 triệu đồng/lượng, tổng lỗ 84 triệu đồng. "Thời điểm mua vàng giá cao mà còn phải xếp hàng chờ đợi. Còn giờ thị trường eo sèo, giá lình xình mãi ở vùng thấp, không biết khi nào mới về bờ để hoàn vốn", chị Nhung thở dài. Nhìn vào đà rơi không có điểm dừng của giá bạc, anh Nguyễn Sơn (TP.HCM) cũng ngán ngẩm không biết làm gì với 2 kg bạc đang giữ. Cuối tháng 1, khi cả thị trường nhào đi mua bạc, thậm chí xếp hàng chỉ để mua bạc "giấy", chờ mấy tháng sau mới được giao bạc vật chất, anh nhờ người quen mua lại được 2 kg bạc với giá 120 triệu đồng/kg mà mừng rơn. Một vài ngày sau, thị trường chợ đen đẩy giá lên 140 - 150 triệu đồng/kg, anh Sơn nhất định không bán vì thấy bạc khan hiếm, khả năng còn tăng nữa. Thế nhưng ngày tăng ngắn chẳng tày gang. Giá bạc sau đó liên tục lao dốc, từ chỗ lời đến huề vốn và nay là lỗ nặng 2/3. "Bán bây giờ thì chấp nhận mức lỗ, tiền thu về chỉ còn hơn 40 triệu đồng/kg cũng không giải quyết được gì nên đành để đó làm "kỷ niệm", biết đâu sau này giá bạc lại tăng", anh Sơn nói.

Tiết kiệm hạ nhiệt, vàng có hút dòng tiền?

Trong khi giá kim loại quý lao dốc, tiết kiệm đã kịp lên ngôi suốt một thời gian dài. Chỉ đến khi Ngân hàng Nhà nước quyết liệt hạ lãi suất, kênh này mới tạm hạ nhiệt. Nhiều người kỳ vọng dòng tiền trên thị trường sẽ tìm đến vàng đang ở vùng giá thấp.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, phân tích: Giá vàng hiện nay giảm nhiều và giảm mạnh nhất từ trước tới nay. Thế nhưng kỳ vọng dòng tiền chảy vào thị trường này là hơi khó do tâm lý e ngại. Lý do thị trường vàng bạc đá quý vừa trải qua cuộc khủng hoảng, các cửa hàng tạm thời đóng cửa, cũng như chính sách thu mua kéo dài nhiều tháng đã tác động đến tâm lý người tiêu dùng. Tương tự, ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn TP.HCM, xác nhận quan điểm trên khi các tiệm vàng mở cửa cả ngày chẳng có một người khách. Người dân không xuống tiền mua vàng giai đoạn này dù giá đã giảm khá nhiều.

Khảo sát một vài người có tiền nhàn rỗi thì tiết kiệm vẫn đứng đầu bảng xếp hạng. Chị Mai Nguyên (TP.Đà Nẵng) đang có khoản tiết kiệm 500 triệu đồng đến hạn. Với lãi suất tiết kiệm ngân hàng 9%/năm, gửi kỳ hạn 6 tháng thì số tiền lãi là 22,5 triệu đồng. Còn nếu mua vàng miếng SJC thì được 3 lượng. Nhưng để có được số tiền lời 22,5 triệu đồng thì vàng phải chờ giá tăng lên 148,5 triệu đồng/lượng. "Với đà lao dốc của kim loại quý từ cuối tháng 1 đến nay thì mức tăng vài triệu đồng không hề dễ. Đó là chưa kể, chênh lệch giữa giá mua và bán vàng của các công ty kinh doanh ở mức 3 triệu đồng/lượng, đồng nghĩa vừa mua vàng xong đã lỗ ngay hơn 2%", chị Mai Nguyễn tính toán và quyết định tiếp tục tranh thủ gửi tiền vào ngân hàng khi lãi suất hiện vẫn còn ở mức cao.

Chuyên gia vàng Nguyễn Trí Hiếu cũng đánh giá việc vàng giảm mạnh thời gian qua đã làm giảm đi sức hấp dẫn. Nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang nắm giữ các tài sản sinh lời ổn định như trái phiếu hoặc tiền gửi USD, thay vì vàng - vốn là tài sản không tạo ra dòng tiền. Đối với thị trường trong nước, dù lãi suất tiết kiệm đã giảm nhưng vẫn ở mức cao, tạo ra sức hút lớn đối với dòng tiền nhàn rỗi thay vì nắm giữ vàng, một tài sản không sinh lời. Thêm vào đó, thị trường vàng vừa trải qua cú sốc niềm tin khi những bê bối liên quan đến các doanh nghiệp bị phanh phui nên việc tìm kiếm đến vàng không còn được như trước.

Theo dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước, lượng tiền gửi của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng liên tục tăng kể từ đầu năm đến nay. Với hơn 11,434 triệu tỉ đồng các khách hàng cá nhân đang gửi ở ngân hàng, tăng hơn 1,099 triệu tỉ đồng so với cuối năm 2025. Lượng tiền gửi của khối khách hàng cá nhân tại các ngân hàng đang ở mức cao kỷ lục từ trước đến nay.