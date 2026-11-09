Giá USD hôm nay 9.11.2026: Đà giảm chưa dừng

Sáng 9.11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.610 đồng, giảm 5 đồng so với cuối tuần qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm mạnh. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank giảm 30 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản xuống 25.370 đồng, bán ra 25.750 đồng; Ngân hàng ACB cũng giảm 40 đồng và còn mua vào 25.350 đồng, bán ra 25.710 đồng...

Trong khi đó, nhiều ngoại tệ khác cũng đồng loạt đi xuống như giá euro tại Vietcombank giảm 90 đồng so với cuối tuần qua khi mua vào xuống 28.057 đồng, bán ra xuống 29.242 đồng; bảng Anh cũng giảm 85 đồng, mua vào còn 33.639 đồng và bán ra 34.718 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,22 đồng, đưa chiều mua vào xuống 157,04 đồng và bán ra 166,18 đồng...

Giá USD sáng 9.11 tiếp tục đà giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD quay đầu giảm nhẹ sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index giảm 0,08 điểm, còn 102,21 điểm. Đồng bạc xanh vẫn neo ở mức cao trong vòng 2 tuần bất chấp thiếu những yếu tố hỗ trợ truyền thống. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt đi xuống trên toàn bộ các kỳ hạn, giá dầu thô giảm mạnh, trong khi tình hình căng thẳng liên quan đến Mỹ, Iran và eo biển Hormuz không xuất hiện diễn biến mới đáng chú ý. Điều này cho thấy sức mạnh của đồng USD trong những phiên gần đây chủ yếu đến từ sự điều chỉnh kỳ vọng của giới đầu tư trước các dữ liệu kinh tế Mỹ và tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính quốc tế. Tuy nhiên, xu hướng của đồng USD trong tuần này vẫn sẽ phụ thuộc chủ yếu vào các số liệu lạm phát của Mỹ - đây là yếu tố có ảnh hưởng quan trọng đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang (Fed) trong thời gian tới. Nếu các chỉ số lạm phát cao hơn dự báo, triển vọng duy trì hoặc nâng lãi suất sẽ được củng cố, qua đó tạo thêm động lực cho đồng USD tiếp tục phục hồi. Trường hợp số liệu lạm phát thấp hơn kỳ vọng, đà tăng gần đây của đồng bạc xanh có thể gặp trở ngại...