Giá USD hôm nay 3.11.2026: Cả trong ngân hàng lẫn tự do đều giảm

Sáng 3.11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.630 đồng, giảm 1 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank giảm 20 đồng so với hôm qua khi đưa chiều mua chuyển khoản xuống 25.590 đồng và bán ra 25.970 đồng; Ngân hàng ACB cũng giảm 30 đồng khi mua vào còn 25.590 đồng và bán ra 25.950 đồng... Trong khi đó, giá USD tự do được mua vào 26.000 đồng và bán ra 26.100 đồng, giảm khoảng 100 đồng so với cuối tuần qua.

Giá USD sáng 3.11 đồng loạt giảm ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trên thị trường thế giới, giá USD giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index xuống 101,8 điểm, giảm 0,16 điểm so với hôm qua. Giá dầu suy yếu đã phần nào giúp thị trường giảm bớt lo ngại về lạm phát. Tuy nhiên, thị trường vẫn dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng 12, dù khả năng này đã giảm nhẹ trong vài phiên giao dịch gần đây.

Bên cạnh đó, ngày 30.10 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ công bố mức lãi suất mới dành cho trái phiếu tiết kiệm Series I ở mức 5,51%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 6 tháng từ tháng 11.2026 đến hết 30.4.2027. Mức sinh lời này tăng mạnh so với con số 4,26%/năm của kỳ 6 tháng liền trước. Đáng chú ý, phần lãi suất cố định nhảy từ 0,9% lên 1,4%/năm, mức cao nhất kể từ tháng 11.2006 - đây là mức lãi thực nhận thêm sau khi đã bù đắp trượt giá. Suốt thời kỳ tiền rẻ từ năm 2008 đến năm 2022, Kho bạc Mỹ hầu như chỉ đặt lãi cố định ở mức 0%/năm. Một số nhà phân tích quốc tế cho rằng, mức lãi cố định 1,40% của Series I là chỉ báo cho thấy lợi suất thực trên thị trường trái phiếu Mỹ đã leo lên vùng cao nhất trong hai thập kỷ... Từ đó cho thấy sức ép đối với việc Fed phải nâng lãi suất càng lên cao.

Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3.11, nhằm đánh giá những tác động tiềm tàng đối với chính sách tài khóa, địa chính trị và tâm lý chung của thị trường.