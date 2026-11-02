Giá USD hôm nay 2.11.2026: Đứng yên trong khi euro, yen Nhật đồng loạt giảm

Sáng 2.11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.631 đồng, giảm 6 đồng so với cuối tuần qua. Tuy nhiên, giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đứng yên. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank vẫn mua chuyển khoản 25.610 đồng và bán ra 25.990 đồng như cuối tuần qua; Ngân hàng ACB cũng duy trì mua vào 25.620 đồng và bán ra 25.980 đồng...

Trong khi đó, nhiều ngoại tệ khác đi xuống. Cụ thể, giá euro tại Vietcombank được giảm 85 đồng so với cuối tuần qua khi mua vào 28.344 đồng, bán ra xuống 29.540 đồng; yen Nhật giảm 0,48 đồng khi mua vào còn 159,03 đồng, bán ra 168,28 đồng; bảng Anh giảm 102 đồng khi chiều mua xuống 33.994 đồng và bán ra còn 35.083 đồng...

Giá USD sáng 2.11 đứng yên như cuối tuần qua ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD đi ngang sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index xoay quanh 101,96 điểm như hôm qua. Hiện yếu tố kỳ vọng về việc Mỹ sẽ giảm lãi suất trong cuối năm đang chi phối thị trường USD và trái phiếu. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp chính sách tiền tệ hôm giữa tuần qua và ngân hàng trung ương này vẫn kiên định với mục tiêu kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, thị trường vẫn dự báo Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 và trong quý 1/2027.

Tại Việt Nam, báo cáo chiến lược mới nhất của Công ty chứng khoán Thiên Việt (TVS) dự báo VND có thể chịu áp lực mất giá trong quý 4/2026 ở mức 1 - 1,5%, kéo theo tỷ giá USD/VND bình quân trong cả năm nay sẽ tăng từ 1,7 - 2%. Các yếu tố chính hỗ trợ tỷ giá trong nửa đầu năm đến nay đến từ mức chênh lệch lãi suất bình quân giữa VND và USD. Tuy nhiên, chênh lệch này sẽ thu hẹp khi lãi suất điều hành của Fed dự kiến tiếp tục tăng thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 12 tới. Ngoài ra, những bất lợi đối với tỷ giá USD/VND đã diễn ra và có thể tiếp tục kéo dài dịp cuối năm như đồng USD tăng giá, xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang, lượng kiều hối gửi về nước có dấu hiệu giảm. Ngược lại, mức tăng của tỷ giá tại Việt Nam được kiểm soát nhờ nguồn cung USD từ hoạt động xuất khẩu, giải ngân FDI…