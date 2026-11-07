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    Giá USD hôm nay 7.11.2026: Giảm mạnh nhất kể từ đầu năm

    Thanh Xuân
    Thanh Xuân
    Các ngân hàng giảm mạnh giá USD, ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, trên thị trường thế giới, đồng bạc xanh tăng mạnh nhất trong vòng 5 tháng qua.

    Giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm mạnh 110 đồng, nâng tổng mức giảm so với cuối tuần trước lên 210 đồng/USD - ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu năm. Vietcombank mua vào còn 25.370 - 25.400 đồng, bán ra 25.780 đồng. ACB mua vào 25.360 - 25.390 đồng, bán ra 25.750 đồng. Vietinbank mua vào 25.225 đồng, bán ra 25.765 đồng… Các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm mạnh. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 300 đồng, mua vào 27.861 - 28.143 đồng, bán ra 29.332 đồng; bảng Anh giảm 390 đồng, mua vào 33.384 - 33.722 đồng, bán ra 34.803 đồng…

    Giá USD hôm nay 7.11.2026: Giảm mạnh nhất kể từ đầu năm- Ảnh 1.

    Giá USD tại các ngân hàng giảm mạnh

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Giá USD trên thị trường thế giới tăng mạnh trở lại, chỉ số USD-Index mất 0,72 điểm, xuống 102,28 điểm. Đây là mức tăng mạnh nhất của đồng bạc xanh trong gần 5 tháng trở lại đây. Nguyên nhân, báo cáo việc làm của Mỹ vượt kỳ vọng, củng cố dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng tới. Bộ Lao động Mỹ cho biết, số việc làm phi nông nghiệp của nước này tăng mạnh thêm 165.000 việc làm trong tháng trước, cao hơn mức dự báo 65.000 việc làm của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát, sau khi số liệu tháng 9 được điều chỉnh tăng lên 60.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%. Báo cáo này tạo dư địa để Fed tiếp tục tăng lãi suất. Theo công cụ CME FedWatch, sau khi báo cáo được công bố, kỳ vọng của thị trường về khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12 đã tăng trở lại, lên gần 80%.

    Những phát biểu của các quan chức Fed cũng củng cố quan điểm ủng hộ việc tăng lãi suất. Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams cho biết, tăng trưởng kinh tế Mỹ vẫn duy trì khả năng chống chịu đáng kể trước những cú sốc liên tiếp. Tuy nhiên, lạm phát vẫn ở mức quá cao và việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% là điều cần thiết. Đồng USD đã tăng giá trước khi báo cáo việc làm được công bố, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ liên quan đến AI lan rộng trên toàn cầu. Trong khi đó, đồng EUR giảm mạnh 0,67%, xuống 1,11437 USD.

    Đồng bảng Anh cũng giảm mạnh 0,71%, xuống 1,3355 USD, hướng tới mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ ngày 23.9. Diễn biến này đảo chiều so với đà tăng của đồng bảng trong ngày thứ năm, khi đồng tiền này đạt mức cao nhất trong hơn 7 tuần sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) tăng lãi suất lần đầu tiên trong hơn 3 năm.

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