Giá USD hôm nay 6.11.2026: Giảm 180 đồng trong tuần qua

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm tỷ giá trung tâm thêm 8 đồng, xuống 25.615 đồng mỗi USD, nâng tổng mức giảm so với cuối tháng 10 lên 21 đồng/USD. Giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm 80 đồng, Vietcombank mua vào còn 25.400 - 25.430 đồng, bán ra 25.810 đồng. ACB mua vào 25.400 - 25.430 đồng, bán ra 25.790 đồng. Vietinbank mua vào 25.365 - 25.430 đồng, bán ra 25.810 đồng… Giá USD đã giảm 180 đồng trong một tuần qua.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm mạnh. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 140 đồng, mua vào 28.014 - 28.297 đồng, bán ra 29.492 đồng; bảng Anh giảm 180 đồng, mua vào 33.588 - 33.928 đồng, bán ra 35.016 đồng…

Ngân hàng tiếp tục giảm giá USD ẢNH: ĐỘC LẬP

Giá USD trên thị trường thế giới tăng nhẹ, chỉ số USD-Index thêm 0,02 điểm, lên 101,58 điểm. Đồng USD ít biến động khi giá dầu phục hồi sau cú giảm mạnh trong phiên trước đó, trong khi giới đầu tư đánh giá khả năng làn sóng đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) chậm lại có thể tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Giá dầu thô tăng hơn 3% sau khi lao dốc. Những thất bại trên diện rộng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử diễn ra đầu tuần này đã củng cố kỳ vọng rằng nguy cơ xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục leo thang sẽ giảm bớt. Điều này khiến thị trường đánh giá lại triển vọng nguồn cung dầu mỏ và những rủi ro địa chính trị tại Trung Đông.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo việc làm quan trọng của chính phủ Mỹ dự kiến công bố vào thứ sáu. Số liệu do Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần giảm 6.000 đơn, xuống 189.000 đơn sau điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ. Ngoài ra, năng suất lao động của người lao động Mỹ tăng nhanh hơn dự kiến trong quý 3, qua đó kéo giảm chi phí lao động và củng cố nhận định rằng thị trường lao động không phải là nguồn gây áp lực lạm phát.