Giá USD hôm nay 5.11.2026: Giảm ngày thứ 4 liên tiếp

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 4 đồng, xuống 25.623 đồng mỗi USD. Các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm giá USD thêm 10 - 20 đồng, nâng tổng mức giảm so với cuối tuần trước lên 100 đồng/USD. Vietcombank mua vào còn 25.480 - 25.510 đồng, bán ra 25.890 đồng. ACB mua vào 25.490 - 25.520 đồng, bán ra 25.880 đồng. Vietinbank mua vào 25.445 - 25.510 đồng, bán ra 25.890 đồng… Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng giảm trái chiều. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 30 đồng, mua vào 28.149 - 28.433 đồng, bán ra 29.634 đồng; bảng Anh giảm 40 đồng, mua vào 33.758 - 34.099 đồng, bán ra 35.193 đồng…

Ngân hàng tiếp tục giảm giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới giảm, chỉ số USD-Index mất 0,33 điểm, xuống còn 101,53 điểm. Đồng USD giảm giá sau khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Kết quả này đã loại bỏ một yếu tố gây bất ổn đối với thị trường, trong khi giới đầu tư đánh giá những khả năng thay đổi chính sách quản lý trong thời gian tới.

Kết quả bầu cử phần lớn đã lấn át hàng loạt số liệu kinh tế được công bố tại Mỹ. Báo cáo Việc làm quốc gia ADP cho thấy khu vực tư nhân của Mỹ tạo thêm 86.000 việc làm trong tháng 10, cao hơn mức dự báo 69.000 việc làm của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát. Đây là số liệu mới nhất trong loạt báo cáo về thị trường lao động được công bố trong tuần này. Chuỗi dữ liệu sẽ khép lại vào ngày thứ sáu với báo cáo việc làm chính thức của chính phủ Mỹ. Thêm vào đó, Viện Quản lý Nguồn cung ứng Mỹ (ISM) cho biết chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực phi sản xuất giảm xuống 54,5 điểm trong tháng trước, từ mức 54,9 điểm của tháng 9. Kết quả này thấp hơn đôi chút so với dự báo 54,8 điểm của các nhà kinh tế, nhưng vẫn cao hơn ngưỡng 50 điểm, cho thấy hoạt động của khu vực dịch vụ tiếp tục mở rộng.