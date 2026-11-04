Giá USD hôm nay 4.11.2026: Tiếp tục đà giảm cùng euro, yen Nhật

Sáng 4.11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.627 đồng, giảm 3 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đi xuống. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giảm 10 đồng so với hôm qua khi đưa chiều mua chuyển khoản xuống 25.580 đồng và bán ra 25.960 đồng; Ngân hàng BIDV cũng giảm 20 đồng khi mua vào còn 25.575 đồng và bán ra 25.955 đồng...

Cùng chiều USD, giá euro tại Vietcombank tiếp tục giảm 78 đồng so với hôm qua khi mua vào xuống 28.453 đồng, bán ra 29.654 đồng; yen Nhật giảm 0,57 đồng khi mua vào còn 158,27 đồng, bán ra xuống 167,48 đồng. Riêng bảng Anh tăng 78 đồng khi chiều mua lên 34.078 đồng và bán ra lên 35.171 đồng...

Giá USD sáng 4.11 trong ngân hàng tiếp tục giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD hầu như không thay đổi nhiều. Chỉ số USD-Index vẫn xoay quanh 101,44 điểm. Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần khi thị trường cân nhắc triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine và Iran, trong bối cảnh lo ngại các cuộc tấn công gần đây trong cả hai cuộc xung đột có thể tiếp tục gây gián đoạn nguồn cung. Điều đó giúp USD mạnh trở lại và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao hơn. Ngoài ra, đồng bạc xanh duy trì sức mạnh khi nhà đầu tư đánh giá những bất định xung quanh khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, cũng như kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Trong nghiên cứu mới công bố của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh San Francisco, đơn vị này nhận định hiện tượng El Nino năm nay có thể vừa thúc đẩy tăng trưởng việc làm, vừa tạo ra làn sóng áp lực khiến lạm phát tại Mỹ tăng cao vào năm 2027. Theo nhóm tác giả nghiên cứu, các chu kỳ El Nino trong lịch sử thường đẩy giá lương thực và dịch vụ cốt lõi leo thang. Đợt El Nino hiện tại ước tính đã khiến chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tăng thêm khoảng 0,3 điểm phần trăm trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 7.2026. Nhóm nghiên cứu của Fed lưu ý những kết quả trên không mang tính chất dự báo cố định, nhưng là lời cảnh báo về một rủi ro lạm phát đáng kể trong năm 2027, làm gia tăng thêm sự bất định đối với triển vọng điều hành kinh tế vĩ mô của Mỹ...