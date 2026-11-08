Giá USD hôm nay 8.11.2026: Đồng loạt cùng euro, yen Nhật lao dốc

Sáng 8.11, giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm mạnh. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản xuống 25.400 đồng, bán ra 25.780 đồng, giảm 210 đồng so với cuối tuần trước; Ngân hàng ACB cũng giảm 230 đồng, đưa giá mua vào còn 25.390 đồng và bán ra 25.750 đồng... Như vậy, giá USD trong các ngân hàng sau hơn 1,5 năm rời xa mốc 26.000 đồng.

Giá USD giảm sâu trong tuần cùng euro, yen Nhật ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, nhiều ngoại tệ khác cũng đồng loạt đi xuống như giá euro Vietcombank giảm 293 đồng so với cuối tuần trước khi mua vào 28.143 đồng, bán ra xuống 29.332 đồng; bảng Anh cũng giảm 382 đồng khi mua vào còn 33.723 đồng và bán ra 34.803 đồng; yen Nhật giảm 2,26 đồng, đưa chiều mua vào 157,25 đồng và bán ra 166,4 đồng. Trong báo cáo chiến lược mới nhất của Công ty chứng khoán Thiên Việt (TVS) cũng nêu dự báo tỷ giá USD/VND sẽ chịu áp lực tăng trong quý cuối năm, nhưng mức tăng được kiểm soát nhờ nguồn cung USD từ hoạt động xuất khẩu, kiều hối, và giải ngân FDI...

Trên thị trường thế giới, giá USD bật tăng cao sau một tuần. Chỉ số USD-Index đạt 102,28 điểm, cao hơn 0,32 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh đi lên sau khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ được công bố với số việc làm mới đạt 65.000, tăng cao so với 29.000 việc làm của kỳ trước. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm còn 4,1%. Các số liệu này củng cố quan điểm rằng, thị trường lao động Mỹ đủ khỏe để Cục Dự trữ liên bang (Fed) vẫn neo ở mức cao trong thời gian dài hơn. Sự điều chỉnh kỳ vọng lãi suất này kéo lợi suất trái phiếu Mỹ bật tăng trở lại, thu hút dòng vốn quốc tế đổ về USD và giúp đồng bạc xanh tăng giá đồng loạt so với euro, bảng Anh lẫn yen Nhật. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, Fed vẫn phải cân nhắc giữa hai rủi ro. Một mặt, thị trường lao động và tăng trưởng kinh tế Mỹ còn khá vững; mặt khác, chính sách tiền tệ đã ở vùng thắt chặt và bất kỳ động thái tăng lãi suất nào cũng có thể gây thêm áp lực lên doanh nghiệp, tiêu dùng và thị trường tài chính.