Giả Nãi Lượng thừa nhận hết thời, không có phim để đóng

Mới đây, trong một phiên phát sóng trực tiếp đúng vào dịp Tết Đoan Ngọ, nam diễn viên Giả Nãi Lượng đã có những chia sẻ về tình cảnh hiện tại của mình. Không còn những lời hoa mỹ hay hình tượng hoàn hảo thường thấy của một ngôi sao, tài tử 42 tuổi thẳng thắn thừa nhận bản thân tài năng có hạn và đang phải chật vật đối diện với cuộc khủng hoảng tuổi trung niên khi không có vai diễn. Lời bộc bạch này ngay lập tức leo thẳng lên top tìm kiếm của mạng xã hội xứ Trung.

Giả Nại Lượng tự giễu khi nói về định vị của bản thân trên màn ảnh hiện tại, đồng thời tự chấm cho năng lực diễn xuất của mình ở mức "vừa vặn đạt yêu cầu". Anh thẳng thắn chia sẻ hiện tại bản thân: "Đóng vai bề trên thì chưa tới, đóng vai thần tượng thì quá tuổi". Nam diễn viên chia sẻ thêm, dù là đứng dưới ánh hào quang sân khấu diễn xuất, hay là trên đường đua livestream, suy cho cùng đó cũng chỉ là một công việc.

Kể từ sau kết thúc bộ phim Mùa gặp lại (2022), Giả Nãi Lượng gần như vắng mặt hoàn toàn trên thị trường phim ảnh, không tham gia thêm dự án mới nào với tư cách diễn viên ẢNH: CẮT TỪ PHIM MÙA GẶP LẠI

Theo Sohu, quyết định từ bỏ hào quang phim ảnh để chuyển sang làm "ông hoàng chốt đơn" mang lại cho Giả Nại Lượng nguồn doanh thu khổng lồ. Với vị thế là một trong những streamer hàng đầu hiện nay, mức thu nhập mỗi năm của anh lên đến hàng chục triệu tệ (tương đương hàng trăm tỉ đồng) con số vượt xa thù lao của một diễn viên hạng A trên trường quay. Chính sự chênh lệch quá lớn này khiến nam diễn viên vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả thẳng thắn chỉ trích anh đang tỏ ra đáng thương để câu kéo sự chú ý. Việc một ngôi sao có cuộc sống xa hoa, kiếm số tiền bằng người bình thường làm lụng nhiều đời cộng lại, nay lại lên sóng than thở về "nỗi khổ nghề nghiệp" rất dễ bị coi là giả tạo và ích kỷ.

Điện ảnh Hoa Ngữ hiện nay đang phân hóa cực kỳ tàn khốc. Các diễn viên gạo cội vẫn vững vàng độc chiếm các vai diễn tiền bối, bậc cha chú đầy sức nặng. Thế hệ trẻ tràn ngập hơi thở thanh xuân, nắm trọn tài nguyên của dòng phim ngôn tình, thần tượng. Thế hệ trung niên thì bị kẹt lại ở giữa khi tấm vé đóng phim thần tượng đã hết hạn, mà độ dày dặn để vào vai lão làng thì chưa tới.

Sự nghiệp phim ảnh của Giả Nãi Lượng

Giả Nãi Lượng có con đường nghệ thuật khá thuận lợi. Sở hữu vẻ ngoài soái ca cùng chiều cao lý tưởng 1,81 m, ngay khi còn ngồi ở giảng đường đại học, anh đã có cơ hội tham gia một số vai diễn nhỏ. Tính đến nay, Giả Nãi Lượng sở hữu hơn 40 tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Những bộ phim Giả Nãi Lượng đóng từ vai nam chính công tử nhà giàu đến nam phụ si tình hay chàng trai trầm tĩnh, ít nói đều được đón nhận tích cực.

Tài tử sinh năm 1984 nhanh chóng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách như Vẫn cứ thích em, Đẹp trai là số một, Bí mật bị thời gian vùi lấp. Tuy nhiên, sự dịch chuyển của thị trường phim ảnh cùng với những biến cố đời tư ồn ào trong quá khứ đã vô tình đẩy nam diễn viên vào thế bị động. Vài năm trở lại đây, khán giả không còn thấy anh xuất hiện trong các dự án phim lớn, những lời mời đóng chính thưa thớt dần, và thay vào đó là sự đóng băng sự nghiệp đầy tiếc nuối trước khi anh buộc phải rẽ hướng sang một con đường mưu sinh mới.