Giá nhà cho thuê tăng nhiệt

Nhu cầu thuê tăng

Sau nhiều lần tìm hiểu mua nhà, cuối cùng anh Nguyễn Viết Thành (Q.4, TP.HCM) quyết định thuê căn hộ tại chung cư Khánh Hội 2 với mức giá 10 triệu đồng/tháng. Anh kể trước đó anh có khoảng 250 triệu đồng, dự tính vay thêm ngân hàng để mua nhà. Tuy nhiên, sau khi tính toán, vay ngân hàng thời hạn 10 - 20 năm lãi suất cũng nhiều mà hiện nay công việc không ổn định, thu nhập giảm sút.

Trong khi đó, bạn bè anh giới thiệu đất trên Đắk Lắk hiện đã trồng sẵn cây tràm, khoảng 2 năm nữa sẽ cho thu hoạch nên anh quyết định xuống tiền đầu tư. "Sau khi kết thúc mùa tràm, tôi dự kiến sẽ trồng cây ăn quả hoặc trồng tiêu để có thu nhập ổn định hơn. Tôi cũng kỳ vọng giá đất sẽ tăng, khi đó tôi bán rồi mua nhà cũng chưa muộn", anh Thành cho biết.

Nhu cầu thuê nhà ngày càng tăng

Đình Sơn

Từng có nhà ở Q.8, TP.HCM nhưng anh Phùng Đình Quyền cũng kêu bán lấy 1,6 tỉ đồng rồi đi thuê một căn hộ tại chung cư Gold View (Q.4) với giá 20 triệu đồng/tháng. Lý do là công việc thường làm ban đêm, phải tan ca về khuya mà nhà cũ xa chỗ làm, mỗi tháng tiền thuê taxi cũng hơn 20 triệu đồng. "Tôi dùng số tiền này để trả tiền thuê nhà. Tiền bán nhà đã mua một mảnh vườn đang trồng sầu riêng. Hiện ở quê tôi tốc độ đô thị hóa đang rất cao, giá bất động sản tăng liên tục. Sau một vài năm tôi tin rằng tốc độ tăng giá của đất sẽ cao hơn căn hộ", anh Quyền tính toán.

Không chỉ anh Thành , anh Quyền có tính toán như vậy mà hiện xu hướng người trẻ chọn thuê thay vì mua nhà ngày càng nhiều. Thế nên trong bối cảnh thị trường bất động sản khó khăn, phân khúc căn hộ cho thuê ở TP.HCM cũng ít bị ảnh hưởng hơn. Anh Trần Thưởng, môi giới bất động sản khu vực TP.Thủ Đức, cho hay tại nhiều chung cư, lượng khách thuê luôn sẵn, căn nào giá tốt, nhà đẹp thường chưa kết thúc hợp đồng cũ đã có khách cọc giữ chỗ, chỉ cần người thuê cũ trả nhà là họ dọn vào ở ngay. Tại dự án Him Lam Phú Đông và Phú Đông Sky Garden (TP.Thủ Đức) tỷ lệ nhà đầu tư mua căn hộ để cho thuê chiếm khoảng 30 - 35%. Giá căn hộ 2 - 3 phòng ngủ cho thuê giá 8 - 13 triệu đồng/tháng và luôn trong tình trạng được lấp đầy.

Tại chung cư The Sun Avenue (TP.Thủ Đức) giá cho thuê dao động từ 15 - 18 triệu đồng/căn 2 phòng ngủ đầy đủ nội thất/tháng (chưa bao gồm phí). Tại chung cư Metropole giá cho thuê đắt đỏ hơn từ 30 - 45 triệu đồng/căn hộ 2 phòng ngủ (chưa bao gồm phí). Tại khu chung cư Vinhomes Central Park (Q.Bình Thạnh) giá cho thuê mỗi căn hộ 2 phòng ngủ từ 20 - 22 triệu đồng/tháng, với đầy đủ nội thất.

Khu vực Q.4 nhà cho thuê cũng luôn trong tình trạng cầu nhiều hơn cung. Anh Trần Hiếu, một môi giới khu vực này, cho hay Q.4 giáp ranh với khu vực trung tâm TP nên nhu cầu thuê nhà ở đây rất lớn. Không chỉ thuê nhà để ở, nhiều người thuê nhà để làm căn hộ Airbnb cho thuê theo ngày. Do vậy giá thuê khu vực này bình quân khoảng 30 triệu đồng/căn hộ 2 phòng ngủ/tháng. Dù đắt đỏ là vậy nhưng "hở căn nào ra là hết căn đó"…

Mức lợi nhuận tốt và ổn định

Các chuyên gia của Tập đoàn bất động sản Savills cho rằng thời điểm này đang là giai đoạn tốt để xuống tiền đầu tư căn hộ cho thuê. Trong 3 - 5 năm tới, nguồn cung căn hộ nội thành TP.HCM sẽ vẫn khan hiếm, do quỹ đất cạn kiệt, pháp lý vướng mắc. Vì thế, sau khoảng thời gian khai thác cho thuê, nhà đầu tư có thể bán ra. Tỷ suất sinh lời trên căn hộ vẫn khá ổn, trong khi có thêm dòng tiền cho thuê.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, thông tin trong năm 2023, tỷ suất lợi nhuận từ đầu tư căn hộ cho thuê tại TP.HCM đã tăng lên mức 4,6%. Dù chưa thể về như trước dịch nhưng đã tích cực hơn năm 2022. Trong những tháng đầu năm 2024, giá thuê căn hộ TP.HCM có thể sẽ tăng 4 - 6%, theo đó, tỷ suất lợi nhuận cho thuê cũng sẽ tăng trở lại mức 4,9% như thời điểm trước dịch. Nhờ vậy, nhu cầu đầu tư vào phân khúc căn hộ này cũng sẽ tăng trở lại, kéo thanh khoản thoát khỏi tình trạng ảm đạm trong thời gian tới.

Theo báo cáo về xu hướng và tâm lý người tiêu dùng bất động sản (CSS) của Công ty PropertyGuru, giá nhà tăng cao cùng tình hình kinh tế khó khăn khiến xu hướng thuê nhà được dự báo sẽ gia tăng trong nửa đầu năm 2024. Trong đó, chung cư là loại hình bất động sản được người thuê quan tâm nhiều nhất (43%), sau đó là nhà riêng (18%) và nhà trọ (18%). Chỉ một bộ phận nhỏ (9%) quan tâm đến nhà phố cho thuê.

Ông Lê Bảo Long, Giám đốc chiến lược PropertyGuru VN, nhận xét: Với nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, căn hộ cho thuê vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn vì có tỷ suất lợi nhuận trung bình cao (cộng gộp mức tăng giá theo thời gian và lợi nhuận cho thuê), trung bình khoảng 12,5%/năm. Đây là mức lợi nhuận tốt và ổn định hơn so với nhiều kênh đầu tư khác như chứng khoán, vàng, ngoại tệ, đất nền, gửi tiết kiệm… Việc tiếp cận nhà chung cư ngày càng trở nên khó khăn khi tốc độ tăng thu nhập không bắt kịp tốc độ tăng giá nhà. Trong tương lai, các dự án chung cư sơ cấp sẽ có mặt bằng giá cao vì chủ đầu tư phải tối ưu hóa lợi nhuận khi các chi phí bị đẩy lên. Điều này phần nào lý giải xu hướng nhiều gia đình trẻ đi thuê nhà ở hiện nay.

Ông Lê Mai Tài, Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Bất động sản C.R.E Group, nhận định: Sự chuyển dịch nhu cầu tiêu dùng của người dân thay đổi ngày càng đáng kể sau khi xảy ra những biến động lớn như Covid-19, khủng hoảng tài chính toàn cầu. Các khách hàng có xu hướng thắt chặt chi tiêu, chỉ tập trung vào các nhu cầu thiết yếu đời sống như ăn uống, ở, làm việc gây tác động không nhỏ đến thị trường cho thuê bất động sản trong thời gian qua. Điểm sáng lớn nhất có thể nói đến là lĩnh vực nhà ở, dù sản phẩm căn hộ cho thuê được cung cấp ra thị trường rất lớn trong vòng 10 năm đổ lại đây.

Tuy nhiên với sự phát triển của xã hội cũng như cuộc sống hiện đại hóa khiến cho người dân dần chuyển hướng ưu tiên lựa chọn không gian sống tiện tích ngày càng cao làm cho nhu cầu thuê căn hộ chung cư, căn hộ cao cấp để ở cũng tăng không kém so với lượng cung căn hộ ra thị trường. Giá mua bán căn hộ chung cư tại TP.HCM hiện tại cũng rất cao so với thu nhập trung bình của người dân, do đó lựa chọn thuê căn hộ để ở vẫn đang là lựa chọn hợp lý hơn so với phần lớn người dân.