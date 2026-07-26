Giá ở ruộng tăng gấp đôi, vì sao khóm bán lề đường vẫn rẻ?

Giá tăng, nông dân có lãi

Sau hơn một tháng lao dốc, những ngày gần đây, giá khóm tại nhiều vùng chuyên canh ở Đồng Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) đã tăng trở lại, mang đến tín hiệu tích cực cho hàng ngàn hộ nông dân. Hiện thương lái mua khóm loại 1 tại ruộng với giá 9.000 - 11.000 đồng/kg, cao gấp 2 - 3 lần so với thời điểm đầu vụ.

Nhiều nông dân trồng khóm ở tỉnh Đồng Tháp thu lãi cao nhờ giá bán tăng mạnh ẢNH: THANH QUÂN

Ông Bùi Hữu Thiện, nông dân trồng hơn 20 ha khóm ở xã Hưng Thạnh, cho biết gia đình vừa thu hoạch khoảng 30 tấn khóm và bán hết cho thương lái với giá khoảng 10.500 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay đối với khóm bán tại ruộng do nguồn cung khóm tự nhiên tại Đồng Tháp Mười cũng như một số địa phương khác đang giảm mạnh do hết vụ, trong khi nhu cầu tiêu thụ trên thị trường vẫn duy trì ở mức cao. Sau khi trừ các khoản chi phí sản xuất, lợi nhuận đạt khoảng 5.000 đồng/kg, mang về nguồn thu đáng kể cho hộ ông Thiện.

Theo ông Bùi Kế Bính, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Phước 1, cách đây khoảng một tháng, giá khóm giảm chỉ còn 3.000 - 4.000 đồng/kg do vào thu hoạch, nguồn cung dồi dào, kéo giá xuống thấp.

Đến nay, lượng khóm cung ứng đã giảm đáng kể trong khi sức mua tăng lên, giúp giá phục hồi nhanh, dao động từ 9.000 - 11.000 đồng/kg. Mức giá này giúp người trồng có lợi nhuận tốt sau giai đoạn dài chịu áp lực từ thị trường.

Tân Phước 1 là vùng chuyên canh khóm lớn nhất tỉnh Đồng Tháp, với khoảng 7.400 ha. Những năm gần đây, nông dân chủ động áp dụng kỹ thuật xử lý rải vụ giúp kéo dài thời gian thu hoạch và cung ứng sản phẩm gần như quanh năm, góp phần hạn chế tình trạng dội chợ vào một thời điểm.

Song song đó, địa phương đang đẩy mạnh xây dựng mã số vùng trồng nhằm đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ. Dự kiến, đến cuối năm 2026 sẽ có hơn 1.700 ha khóm được cấp mã số vùng trồng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên kết với doanh nghiệp và hướng đến xuất khẩu.

Vì sao khóm bán lề đường giá lại rẻ?

Dù giá khóm nguyên liệu tại vùng Đồng Tháp Mười đã tăng mạnh trở lại nhưng dọc nhiều tuyến đường vẫn xuất hiện các bảng quảng cáo bán khóm với giá chỉ 10.000 đồng cho 4 hoặc 6 trái, khiến không ít người thắc mắc.

Nhiều khu vực ở Đồng Tháp người dân bán khóm ven đường với giá rẻ ẢNH: THANH QUÂN

Tại các xã Tân Phước 1, Tân Phước 2 (tỉnh Đồng Tháp), nhiều điểm bán khóm ven đường vẫn chào bán những trái khóm nhỏ với giá chỉ từ 1.500 - 3.000 đồng/trái.

Chủ một sạp hàng treo bảng "4 trái 10.000 đồng" ở xã Tân Phước 1 cho biết mức giá này chỉ áp dụng đối với những trái khóm có kích cỡ nhỏ. Đối với khóm loại lớn thì mức giá cao hơn nhiều.

Các tiểu thương giải thích, số khóm bán với giá rẻ chủ yếu là hàng dạt do các vựa phân loại bán lại hoặc là những trái nhỏ còn sót lại trên ruộng sau khi chủ vườn thu hoạch. Do không đạt tiêu chuẩn về kích cỡ, hình thức nên loại khóm này khó tiêu thụ qua kênh thương lái nên được đưa ra bán ven đường với giá rất thấp.



Bên cạnh dòng sản phẩm giá rẻ, hầu hết các điểm bán vẫn có khóm loại một, mẫu mã đẹp, trái to, được bán với giá khoảng 25.000 đồng/trái để phục vụ những khách hàng có nhu cầu chọn mua loại chất lượng cao.

Theo Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có gần 15.000 ha khóm chuyên canh, sản lượng hằng năm đạt gần 260.000 tấn, tập trung chủ yếu tại các xã Tân Phước 1, Tân Phước 2, Tân Phước 3 và Hưng Thạnh. Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục phát triển mã số vùng trồng, đầu tư công nghệ bảo quản sau thu hoạch, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng thương hiệu khóm Đồng Tháp Mười. Đây được xem là những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, giảm phụ thuộc vào thị trường quả tươi và giúp người trồng ổn định thu nhập trước những biến động của cung cầu.