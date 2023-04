Giá phân bón giảm, Bình Điền dự kiến lợi nhuận giảm

Theo ĐHCĐ, năm 2022, tình hình kinh tế nói chung và ngành sản xuất kinh doanh phân bón gặp nhiều khó khăn thách thức. Đặc biệt, do mặt bằng giá phân bón quá cao vượt ngưỡng chịu đựng của người nông dân làm nhu cầu sụt giảm và không đạt mục tiêu kế hoạch đặt ra. Cụ thể, sản lượng sản xuất đạt 520.671 tấn, chỉ đạt 86,4% so với kế hoạch và sản lượng tiêu thụ cũng chỉ đạt 510.040 tấn (84,6%) so với kế hoạch.

Giá phân bón giảm ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành M.Đ

Tuy nhiên, nhờ mặt bằng giá phân bón cao nên doanh thu đạt trên 8.720 tỉ đồng, tăng 35,7% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất trên 234 tỉ đồng, tăng 17,2%, so với kế hoạch năm.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc Bình Điền thông tin với các cổ đông: Quý 1/2023 là giai đoạn rất khó khăn với doanh nghiệp ngành phân bón. Nguyên nhân, do giá phân bón xuống thấp, dẫn đến tâm lý chung là các đại lý không dám nhập hàng. Kết quả hợp nhất quý 1 vừa qua, Bình Điền ghi nhận lỗ và mục tiêu năm 2023 đã đặt ra là rất thách thức. Nhiều doanh nghiệp đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh nhưng Bình Điền vẫn kiên trì với kế hoạch tăng trưởng ban đầu.

"Trong quý 2, tình hình nhiều khả năng sẽ khởi sắc trở lại. Nguyên nhân, khu vực ĐBSCL giá lúa đang rất tốt và chuẩn bị vào mùa mưa, mùa vụ sản xuất lớn nhất trong năm nên việc tiêu thụ phân bón sẽ tăng và thị trường chuyển biến tích cực hơn. Bình Điền sẽ duy trì và phát triển vững chắc các thị trường chiến lược, thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước", ông Đông kỳ vọng.

Về kế hoạch kinh doanh 2023, Công ty Phân bón Bình Điền chỉ đưa ra các chỉ tiêu sản lượng sản xuất dự kiến 585.570 tấn, tăng 12,5% so với năm 2022 và kỳ vọng tiêu thụ 100% sản lượng sản xuất ra. Tổng doanh thu vào khoảng 7.477 tỉ đồng, tức giảm khoảng 14% so với thực hiện năm 2022. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt được của doanh nghiệp cũng chỉ ở mức 220 tỉ đồng, tương đương giảm khoảng 6% so với năm 2022.