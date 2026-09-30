Gia tài của 'nữ hoàng rock' Ngọc Ánh ở tuổi 62

Trở lại Người kể chuyện tình với vai trò giám khảo, Ngọc Ánh xúc động khi chứng kiến các thế hệ trẻ tiếp cận với dòng nhạc xưa. Theo cô, đây vừa là thử thách, nhưng cũng là tín hiệu đáng mừng. “Nhạc xưa rất là khó hát và cũng không dễ chiếm được cảm tình hoặc đi vào lòng khán giả”, Ngọc Ánh chia sẻ. Tuy nhiên, cô cho rằng chính sự nhiệt huyết và tinh thần cầu tiến của thế hệ trẻ có thể tạo nên một diện mạo mới cho những tác phẩm quen thuộc.

Theo Ngọc Ánh, diễn xuất là yếu tố hỗ trợ để câu chuyện trở nên trọn vẹn hơn, nhưng với một ca sĩ, giọng hát vẫn phải là nền tảng quan trọng nhất. "Ở đây thí sinh là người kể chuyện tình, kể bằng giọng hát, bài hát của mình, cho nên tiêu chí cao vẫn chấm ở giọng hát và phong cách biểu diễn", nữ danh ca bày tỏ.

Ca sĩ Ngọc Ánh sau 40 năm làm nghề

Ca sĩ Ngọc Ánh ngồi ghế nóng Người kể chuyện tình, lên sóng ngày 1.10 trên THVL1 Ảnh: NSX

Nhìn lại hành trình nghệ thuật kéo dài 40 năm, Ngọc Ánh có nhiều dấu mốc đáng nhớ. Một trong những dấu ấn đầu tiên đến từ năm 1986, khi nữ danh ca mới bước lên sân khấu chuyên nghiệp vài tháng và tham gia Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn thành. Cùng với đó giai đoạn tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ là chuỗi thành tích từ năm 1993 đến 1997.

Đó là giai đoạn mà việc thu âm, quay hình và phát hành sản phẩm âm nhạc còn rất nhiều hạn chế. Điều kiện vật chất, thủ tục xin phép, tác quyền và hệ thống phát hành khiến nghệ sĩ không thể chủ động sản xuất sản phẩm như hiện nay. Dù vậy, Ngọc Ánh vẫn tự hào khi có một gia tài đáng giá với hơn 25 album riêng cùng hàng ngàn bài hát thu âm và quay hình.

Những thay đổi của thị trường âm nhạc không làm giọng ca Mùa xuân bên cửa sổ ngừng rèn luyện. Sau 40 năm đứng trên sân khấu, nghệ sĩ Ngọc Ánh vẫn duy trì thói quen tập hát mỗi ngày. “Đến bây giờ tôi vẫn tập hát mỗi ngày, hát những bài mà mình sẽ đi biểu diễn”, nữ danh ca chia sẻ. Với Ngọc Ánh, tập luyện giúp ca sĩ thuộc lời, làm chủ phong cách biểu diễn và quan trọng nhất là truyền tải được cảm xúc.

Ca sĩ Ngọc Ánh khẳng định 40 năm làm nghề vẫn luyện hát mỗi ngày Ảnh: NSX

Từ hành trình của chính mình, ca sĩ Ngọc Ánh dành lời khuyên đặc biệt cho thế hệ ca sĩ trẻ đang bước vào nghề. Trong thời đại mà hình ảnh, sân khấu và công nghệ ngày càng phát triển, nữ nghệ sĩ cho rằng người nghệ sĩ càng cần quay về với nền tảng quan trọng nhất của nghề hát. “Ca sĩ quan trọng nhất vẫn là giọng hát. Giọng hát mới đi vào tim của khán giả được”, giọng ca Anh ba Hưng khẳng định.

Theo nữ nghệ sĩ, hình thức vẫn có giá trị nhưng đó chỉ là yếu tố bên ngoài. Điều giúp một ca sĩ được nhớ lâu hơn chính là tình cảm được truyền tải trong từng câu hát. Vì vậy, Ngọc Ánh cho rằng người trẻ cần tập luyện thường xuyên, hiểu rõ ca khúc, xây dựng phong cách biểu diễn và học cách đưa cảm xúc của mình vào tác phẩm.

Quan điểm ấy cũng trở thành một trong những điều mà ca sĩ Ngọc Ánh mang đến chương trình Người kể chuyện tình mùa 10. Đồng hành cùng những giọng hát trẻ, nữ nghệ sĩ không chỉ đánh giá một phần trình diễn mà còn kỳ vọng mỗi thí sinh tìm được tiếng nói riêng trong âm nhạc để đi đường dài với nghề.