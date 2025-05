Gia tăng các ca bệnh sốt rét ngoại lai vào Việt Nam

Hiện 48 tỉnh thành đã được công nhận loại trừ sốt rét. VN hướng đến loại trừ sốt rét vào năm 2030.

Bệnh nguy hiểm, chưa có vắc xin

TS Hoàng Đình Cảnh lưu ý, trong số 353 trường hợp mắc sốt rét có tới 111 trường hợp ngoại lai từ nước ngoài (chiếm 31,4%), trong đó chủ yếu từ các nước châu Phi (94 trường hợp) và Lào (8 trường hợp). 4 tháng đầu năm 2025, cả nước phát hiện 24 bệnh nhân sốt rét, trong đó có 14 trường hợp sốt rét ngoại lai (chiếm 58,3%).

Trước thực tế gia tăng các ca sốt rét ngoại lai, Viện trưởng NIMPE cho rằng phòng chống sốt rét cần phát hiện sớm và điều trị kịp thời; đồng thời chú trọng phát hiện, điều trị kịp thời các ca bệnh ở khu vực còn đang lưu hành bệnh sốt rét; chủ động phòng chống sốt rét quay trở lại các tỉnh thành đã loại trừ sốt rét.

Nhân viên y tế lấy mẫu máu làm xét nghiệm nhanh sốt rét ẢNH: WHO

Sốt rét là bệnh nguy hiểm, chưa có vắc xin. Phòng chống muỗi truyền bệnh là biện pháp hữu hiệu nhất thông qua nhiều phương pháp, như: diệt muỗi bằng hóa chất, ngủ màn, kem xua…

D ẤU HIỆU NGHI MẮC SỐT RÉT

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), triệu chứng điển hình nghi mắc sốt rét là: rét run, sốt, vã mồ hôi hoặc sốt cao liên tục, đồng thời có yếu tố dịch tễ (đến vùng sốt rét, đang ở hoặc trở về từ vùng sốt rét lưu hành, hoặc có tiền sử mắc sốt rét). Tất cả trường hợp nghi ngờ sốt rét đều phải làm xét nghiệm để phát hiện ký sinh trùng sốt rét. Sốt rét có thể gây ra sốt rét ác tính dẫn tới tử vong nếu không được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Sốt rét ác tính thể não chiếm 80 - 95% sốt rét biến chứng. Dấu hiệu tiền ác tính nổi bật là có rối loạn ý thức: li bì hoặc vật vã, cuồng sảng, nói lảm nhảm; sốt cao liên tục, mất ngủ nhiều, nhức đầu dữ dội, nôn hoặc tiêu chảy nhiều, thể trạng nặng; sau đó bệnh nhân xuất hiện hội chứng tâm thần: hôn mê đột ngột hoặc từ từ, hôn mê sâu dần, co giật kiểu động kinh, rối loạn hô hấp hoặc suy hô hấp do phù não, ứ đọng đờm dãi; huyết áp giảm do mất nước, hoặc tăng do phù não, nôn và tiêu chảy. Có thể gặp suy thận, đái ít hoặc vô niệu, urê huyết cao, đái huyết cầu tố do tan máu ồ ạt. Tỷ lệ tử vong do sốt rét ác tính thể não từ 20 - 50%.