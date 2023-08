Gia tăng các ca viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma

Bệnh truyền nhiễm do Mycoplasma tăng cao nhất

Theo thống kê của Khoa Dự phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện (BV) Nhi T.Ư (Hà Nội), năm 2022 ghi nhận gia tăng các ca mắc cúm trái mùa (tháng 5 - 6.2022), Adenovirus (tháng 9 - 10.2022) và trong năm nay các số liệu về bệnh lý Mycoplasma, tay chân miệng, sốt xuất huyết cũng được cập nhật.

Về tình hình bệnh truyền nhiễm 7 tháng vừa qua, trong số các bệnh được giám sát, số ca mắc cúm A ghi nhận ở mức cao với 6.347 trường hợp; tiếp đến là các ca nhiễm RSV (6.790); tay chân miệng (2.552 ca); Adenovirus (762 ca); cao nhất là các ca nhiễm vi khuẩn Mycoplasma với 7.939 trường hợp được ghi nhận.

Bệnh nhi 8 tuổi mắc viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma Lê Hiếu

Theo PGS-TS Lê Thị Hồng Hanh, Giám đốc Trung tâm hô hấp, BV Nhi T.Ư, viêm phổi có nhiều căn nguyên, trong đó vi khuẩn Mycoplasma là tác nhân quan trọng gây viêm phổi ở cộng đồng. Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên hay gặp ở nhóm trẻ lớn. Theo một nghiên cứu của Mỹ, trẻ từ 5 - 10 tuổi, tỷ lệ mắc viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma là 16%; trong khi nhóm trẻ 10 - 17 tuổi, tỷ lệ này lên đến 23%.

Tại BV Nhi T.Ư, trong số nhập viện gần đây có bệnh nhi (BN) 8 tuổi, ở Lào Cai. Khởi đầu, trẻ xuất hiện sốt cao liên tục, húng hắng ho, gia đình cho trẻ đi khám tại BV gần nhà, được chẩn đoán sốt vi rút. Trẻ được theo dõi tại nhà thêm 3 ngày nhưng không hết sốt. BN được đưa đến điều trị tại BV Nhi T.Ư khi diễn biến bệnh sang ngày thứ 5, với biểu hiện sốt cao liên tục từng cơn, ho khan, phát ban toàn thân, chụp X-quang phổi có hình ảnh viêm phổi. Kết quả xét nghiệm chuyên sâu đưa ra chính xác vi khuẩn gây viêm phổi là Mycoplasma.

Tương tự, BN 10 tuổi, ở Thái Bình, được đưa đến BV trong tình trạng ho nhiều kèm sốt cao liên tục, đau ngực, khó thở, phát ban toàn thân, sau khi đã được điều trị tại BV tuyến dưới 9 ngày không đỡ. Tại BV Nhi T.Ư, các kết quả cho thấy trẻ bị viêm phổi thùy, tràn dịch màng phổi trái do Mycoplasma.

Theo Trung tâm hô hấp - BV Nhi T.Ư, khi cao điểm, mỗi ngày trung tâm tiếp nhận từ 150 - 160 BN điều trị nội trú, trong đó các ca nhiễm vi khuẩn Mycoplasma chiếm khoảng 30% (khoảng 30 - 40 BN).

Vi khuẩn Mycoplasma Tư liệu BV Nhi T.Ư

Triệu chứng viêm phổi và ngoài phổi

Khi vi khuẩn Mycoplasma xâm nhập cơ thể, thời gian ủ bệnh khoảng 2 - 3 tuần. Sau thời gian này, bệnh sẽ khởi phát với những biểu hiện viêm long đường hô hấp: hắt hơi, sổ mũi, sốt.

Trẻ em bị viêm phổi có thể bị sốt cao, sốt liên tục từ 39 - 40 độ C. Ngoài ra, trẻ còn ho nhiều, ho rũ rượi từng cơn, ho đi kèm khó thở, thở nhanh gấp gáp. Những trẻ lớn có thể có cảm giác đau ngực, đau đầu, đau cơ, cứng cơ…

Đặc biệt, trẻ bị viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma có thể có biểu hiện những biến chứng ngoài phổi khác như viêm kết mạc, nổi mề đay trên da, biến chứng tim mạch, biến chứng đường tiêu hóa, tiết niệu…

Những triệu chứng viêm phổi do Mycoplasma ở trẻ rất dễ nhầm với những tác nhân viêm phổi khác như viêm phổi do vi rút, viêm phổi do vi khuẩn khác vì cùng có những biểu hiện như: sốt, ho, khó thở hoặc chụp phim X-quang phổi có những tổn thương trên phim.

Viêm phổi do vi khuẩn hay vi rút nói chung và viêm phổi do Mycoplasma nói riêng đều có con đường lây truyền tiếp xúc qua đường giọt bắn. Nếu thấy trẻ có những biểu hiện như viêm long đường hô hấp, sốt cao, ho khó thở và đặc biệt xảy ra ở những trẻ lớn từ 4 - 10 tuổi, nên đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và làm xét nghiệm chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời, vì có thể BN có những biến chứng mà cha mẹ không thể phát hiện ra như sốt cao có biểu hiện ngoài phổi, hoặc viêm phổi nặng và suy hô hấp.

Để chẩn đoán xác định tác nhân viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma, cần phải làm xét nghiệm đặc hiệu, theo Trung tâm hô hấp - BV Nhi T.Ư.