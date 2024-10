Gia tăng sự lưu hành biến thể mới của 'con cháu' SARS-CoV-2

Các biến thể SARS-CoV-2 đang lưu hành

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hệ thống giám sát đang theo dõi một số biến thể SARS-CoV-2. Trong đó, có 2 biến thể quan tâm (VOI) là: BA.2.86 và JN.1; và 7 biến thể đang được theo dõi (VUM), gồm: JN.1.7, JN.1.18, KP.2, KP.3, KP.3.1.1, LB.1 và XEC.

SARS-CoV-2 xuất hiện các biến thể, biến thể phụ ẢNH: NIHE

Đến ngày 24.9.2024, biến thể mới có tên là XEC, là biến thể tái tổ hợp của KS.1.1 và KP.3.3 (2 biến thể phụ Omicron trước đó), đã được phân loại là VUM.

Trên toàn cầu, các tháng trước đây, JN.1 là biến thể quan tâm (VOI) được báo cáo nhiều nhất (140 quốc gia báo cáo), chiếm 16% trình tự trong tuần 37, giảm hơn so với 3 tuần trước đó (19,4%).

Từ cuối năm 2023, JN (là biến thể phụ từ biến thể BA.2.86 của Omicron) từng được đánh giá là nguyên nhân gây gia tăng số ca mắc Covid-19 và tử vong tại một số nước.

Trong khi JN.1 có xu hướng giảm trong các tuần gần đây, các biến thể SARS-CoV-2 KP.3.1.1 và XEC đang cho thấy mức độ lưu hành ngày càng tăng trên toàn cầu ở các mức độ khác nhau, trong khi tất cả các biến thể còn lại đều đang giảm.

Tại thời điểm cuối tháng 9.2024, KP.3.1.1 chiếm 46,6% các trình tự được chia sẻ trong tuần 37, so với 36,6% trong tuần 34.

Trong khi XEC chiếm 4,8% trong tuần 37 so với 2% trong tuần 34. Ngoài ra, KP.3 chiếm 14,4% các trình tự trong tuần 37 so với 18,8% trong tuần 34. KP.2 chiếm 8,1% các trình tự trong tuần 37 so với 12% trong tuần 34. JN.1.7 chiếm 0,1% trong tuần 34 và 37. Còn JN.1.18 chiếm 1,2% các trình tự trong tuần 37 so với 2,3% trong tuần 34. LB.1 chiếm 6,3% trong tuần 37 so với 6,9% trong tuần 34.

Trước đó, tháng 7.2024, WHO cho biết, KP.3 và LB.1, cả 2 dòng dõi con cháu của JN.1 và các biến thể SARS-CoV-2 được theo dõi đều cho thấy tỷ lệ mắc tăng trên toàn cầu. Các dòng con cháu này chiếm 40,3% và 7% trong tuần 25 (tuần giữa tháng 6) so với 24,4% và 5,6% trong tuần 3 tuần trước đó.

Hậu Covid-19 tiếp tục gây gánh nặng cho hệ thống y tế

Theo WHO, đến ngày 15.9.2024, hơn 776 triệu ca mắc Covid-19 được xác nhận và hơn 7 triệu ca tử vong đã được báo cáo trên toàn cầu, kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Về tiêm vắc xin Covid-19, trong quý 1 và quý 2 năm nay, trên toàn cầu có 16,6 triệu người (tăng 6,4 triệu người trong quý 2) đã được tiêm 1 liều vắc xin Covid-19 tại 79 quốc gia có báo cáo, chiếm 22% dân số toàn cầu.

Trong số những người lớn tuổi, 9,4 triệu người (tăng 5,4 triệu người trong quý 2) đã được tiêm 1 liều vắc xin tại 63 quốc gia báo cáo về tỷ lệ tiêm chủng trong nhóm này, tương ứng với tỷ lệ tiêm chủng là 0,81% cho đến nay trong năm nay.

Từ 15.10, WHO tiếp tục thu thập dữ liệu tiêm vắc xin Covid-19 đã được tiêm trong tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm nay.

WHO đánh giá, tình trạng hậu Covid-19 tiếp tục gây gánh nặng đáng kể cho hệ thống y tế. Khoảng 6% số ca có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 dẫn đến các triệu chứng hậu Covid-19. Tiêm chủng mang lại tác dụng bảo vệ, làm giảm khả năng phát triển hậu Covid-19.