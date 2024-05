Thêm các biến chủng phụ gây dịch Covid-19, Bộ Y tế hướng dẫn tiêm nhắc lại

Trước thông tin vắc xin Covid-19 AstraZeneca có thể gây cục máu đông, WHO tại VN cho biết đây là phản ứng phụ vô cùng hiếm của vắc xin; và nếu có, phản ứng thường xảy ra trong khoảng từ 3 - 20 ngày sau tiêm. Tại VN, người dân đã tiêm vắc xin này từ cách đây hơn 1 năm, rất xa khoảng thời gian có thể gặp các trường hợp phản ứng phụ của vắc xin. Do đó, WHO cùng các chuyên gia quốc tế, cũng như cơ quan quản lý không có bất cứ điều gì lo ngại hay báo động. WHO tiếp tục khuyến khích tiêm các mũi nhắc lại đối với những người có nguy cơ cao.