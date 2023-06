Gia tăng trẻ mắc tay chân miệng biến chứng viêm não

Theo Bệnh viện Nhi T.Ư, từ đầu năm đến nay có hơn 1.200 trẻ mắc bệnh tay chân miệng đến khám tại bệnh viện này, với gần 500 trẻ phải nhập viện điều trị, trong đó, 20 - 30% trường hợp nhiễm chủng vi rút EV71.



"Hai nhóm tác nhân gây bệnh tay chân miệng thường gặp là Coxsackie vi rút A16 (CA16) và Entero vi rút 71 (EV71). Trong khi các trường hợp nhiễm CA16 thường biểu hiện bệnh nhẹ, có thể chăm sóc và điều trị tại nhà, thì EV71 sẽ gây bệnh nặng hơn với nhiều biến chứng nguy hiểm như: viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, viêm phổi, phù phổi, suy hô hấp, suy tuần hoàn, có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời", TS-BS Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi T.Ư, cho biết.

TS-BS Nguyễn Văn Lâm thăm khám cho bệnh nhi mắc tay chân miệng TRƯỜNG GIANG

Tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, trong số các bệnh nhi mắc tay chân miệng nặng đang điều trị nội trú, bé A.N (26 tháng tuổi, ở Bắc Giang) nhập viện trong tình trạng sốt cao không hạ, nhiều nốt ban đỏ ở tay, chân và miệng, giật mình nhiều. Bệnh nhi mắc tay chân miệng có biến chứng viêm não.

Mẹ của A.N chia sẻ: đầu năm bé đã mắc tay chân miệng với biểu hiện sốt, lở loét miệng, nhưng điều trị tại nhà vài ngày là khỏi, nên lần này gia đình không nghĩ là con bị nặng như vậy. Cũng may là do được điều trị kịp thời nên A.N đã tỉnh táo và chuẩn bị được ra viện.

Cùng phòng bệnh với A.N có M.Q (12 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc). Khoảng 2 ngày trước nhập viện, M.Q có biểu hiện sốt cao, quấy khóc, ăn uống kém, nhưng cha mẹ chỉ nghĩ con sốt mọc răng nên không đưa đi khám. Khi trẻ bắt đầu có biểu hiện giật mình, nôn trớ nhiều, gia đình mới đưa đến Bệnh viện Nhi T.Ư. Tại đây, M.Q có kết quả chẩn đoán mắc tay chân miệng chủng EV71, có biến chứng viêm não.

Không tự điều trị theo đơn thuốc trên mạng

Theo ThS-BS Đỗ Thị Thuý Nga, Phó trưởng khoa Nội tổng quát, Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi T.Ư, hai biến chứng thường gặp với bệnh tay chân miệng là biến chứng thần kinh và biến chứng suy hô hấp, suy tuần hoàn.

"Tuy nhiên, năm nay khoa chúng tôi tiếp nhận nhiều trẻ biến chứng thần kinh hơn, trong đó điển hình nhất là viêm não. Do các gia đình nhận biết sớm, các bệnh nhi vào viện thường trong tình trạng tỉnh táo, không rối loạn tri giác nhiều, nhưng đã có biểu hiện giật mình, đặc biệt là giật mình ở đầu giấc ngủ và cuối giấc ngủ; ngoài ra còn có biểu hiện run chi, đi lại loạng choạng…", bà Nga lưu ý.

Do bệnh tay chân miệng chuyển biến nhanh, khó lường nên khi phát hiện trẻ mắc bệnh, gia đình nên đưa con đến khám tại các cơ sở y tế để được tư vấn về cách chăm sóc, cách phát hiện triệu chứng nặng, từ đó kịp thời điều trị. Cha mẹ không nên tìm hiểu trên mạng rồi tự ý dùng thuốc, có thể khiến bệnh của trẻ nặng thêm.