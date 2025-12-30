Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giá tăng vọt, nhiều người Úc đổ xô đi đào vàng
Video Thế giới

Giá tăng vọt, nhiều người Úc đổ xô đi đào vàng

La Vi
La Vi
30/12/2025 19:08 GMT+7

Những người đam mê đang đổ xô đến "tam giác vàng" của Úc ở trung tâm bang Victoria, nổi tiếng là một trong những vùng giàu có nhất thế giới về vàng cốm. Cảm hứng của họ là giá vàng tăng kỷ lục, mạng xã hội, sự thành công của chương trình truyền hình "Aussie Gold Hunters" (Những người săn vàng Úc), và tình yêu thiên nhiên.

Tại các mỏ vàng lâu đời của Úc, bà Vicki Plumridge (63 tuổi), đang học cách sử dụng máy dò kim loại hoàn toàn mới của mình.

Nhưng những gì bà tìm thấy trong khu rừng phía tây Melbourne đã khiến bà hạnh phúc.

Sau khi bà đào được cục vàng nhỏ, một người hướng dẫn ước tính nó nặng khoảng 0,2 gram vàng, trị giá khoảng 26 USD (682.000 đồng).

Và những câu chuyện như của bà Vicki đang ngày càng phổ biến.

Những người đam mê săn tìm vàng đang đổ xô đến "tam giác vàng", vùng đất rộng khoảng 958.000 hecta ở bang Victoria, nổi tiếng với trữ lượng vàng.

Sức hút mạnh mẽ đến từ giá vàng tăng vọt, gần đây đã đạt mức cao kỷ lục trên 4.500 đô la một ounce.

Giá vàng tăng vọt, nhiều người Úc đổ xô đi đào vàng - Ảnh 1.

Máy dò kim loại Minelab Gold Monster 2000 trong một buổi huấn luyện tìm vàng và cổ vật tại Mount Doran, Úc

ẢNH: REUTERS

Sự hào hứng cũng được khuấy động nhờ các bài đăng trên mạng xã hội và chương trình truyền hình nổi tiếng "Aussie Gold Hunters" (Những người săn vàng Úc).

Đối với anh công nhân xây dựng Damian Duke (39 tuổi), giấc mơ là tìm được một mỏ vàng lớn:

"Nhìn thấy những cục vàng họ tìm thấy ngoài kia và số tiền họ thực sự nhận được chắc chắn là một động lực lớn vì điều đó có thể giúp chúng tôi trả được nhiều hóa đơn, đưa con cái đi chơi và những thứ tương tự. Vì vậy, đó là một động lực lớn đối với tôi", ông Duke chia sẻ.

Việc kinh doanh đang khởi sắc đối với những nơi như Gold Centre, một nhà cung cấp thiết bị dò tìm kim loại ở phía tây bắc Melbourne.

Máy dò kim loại Minelab Gold Monster 2000, một mẫu máy phổ biến có giá gần 2.000 đô la Úc (35 triệu đồng), đã bán hết sạch trên khắp nước Úc ngay sau khi ra mắt.

Những máy dò mới như vậy có khả năng tìm thấy vàng cao hơn, khiến những người tìm vàng phải mua những mẫu mới nhất ngay khi chúng được tung ra thị trường.

Tại Victoria, bất cứ ai tìm kiếm vàng đều cần xin giấy phép từ chính quyền tiểu bang.

Được gọi là Quyền Khai thác mỏ, giấy phép này cho phép họ khai thác chỉ bằng các dụng cụ cầm tay và giữ lại tất cả số vàng họ tìm thấy.

Nhu cầu đã đạt mức kỷ lục trong năm nay, với gần 16.000 giấy phép được cấp tính đến tháng 11, tăng từ khoảng 11.000 giấy phép vào năm trước.

Theo nhà chức trách ở Victoria, hiện có hơn 100.000 giấy phép đang hoạt động trong tiểu bang.

Khám phá thêm chủ đề

vàng đào vàng mỏ vàng giá vàng tăng úc giá vàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận