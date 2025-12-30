Giá tăng vọt, nhiều người Úc đổ xô đi đào vàng

Tại các mỏ vàng lâu đời của Úc, bà Vicki Plumridge (63 tuổi), đang học cách sử dụng máy dò kim loại hoàn toàn mới của mình.

Nhưng những gì bà tìm thấy trong khu rừng phía tây Melbourne đã khiến bà hạnh phúc.

Sau khi bà đào được cục vàng nhỏ, một người hướng dẫn ước tính nó nặng khoảng 0,2 gram vàng, trị giá khoảng 26 USD (682.000 đồng).

Và những câu chuyện như của bà Vicki đang ngày càng phổ biến.

Những người đam mê săn tìm vàng đang đổ xô đến "tam giác vàng", vùng đất rộng khoảng 958.000 hecta ở bang Victoria, nổi tiếng với trữ lượng vàng.

Sức hút mạnh mẽ đến từ giá vàng tăng vọt, gần đây đã đạt mức cao kỷ lục trên 4.500 đô la một ounce.

Máy dò kim loại Minelab Gold Monster 2000 trong một buổi huấn luyện tìm vàng và cổ vật tại Mount Doran, Úc ẢNH: REUTERS

Sự hào hứng cũng được khuấy động nhờ các bài đăng trên mạng xã hội và chương trình truyền hình nổi tiếng "Aussie Gold Hunters" (Những người săn vàng Úc).

Đối với anh công nhân xây dựng Damian Duke (39 tuổi), giấc mơ là tìm được một mỏ vàng lớn:

"Nhìn thấy những cục vàng họ tìm thấy ngoài kia và số tiền họ thực sự nhận được chắc chắn là một động lực lớn vì điều đó có thể giúp chúng tôi trả được nhiều hóa đơn, đưa con cái đi chơi và những thứ tương tự. Vì vậy, đó là một động lực lớn đối với tôi", ông Duke chia sẻ.

Việc kinh doanh đang khởi sắc đối với những nơi như Gold Centre, một nhà cung cấp thiết bị dò tìm kim loại ở phía tây bắc Melbourne.

Máy dò kim loại Minelab Gold Monster 2000, một mẫu máy phổ biến có giá gần 2.000 đô la Úc (35 triệu đồng), đã bán hết sạch trên khắp nước Úc ngay sau khi ra mắt.

Những máy dò mới như vậy có khả năng tìm thấy vàng cao hơn, khiến những người tìm vàng phải mua những mẫu mới nhất ngay khi chúng được tung ra thị trường.

Tại Victoria, bất cứ ai tìm kiếm vàng đều cần xin giấy phép từ chính quyền tiểu bang.

Được gọi là Quyền Khai thác mỏ, giấy phép này cho phép họ khai thác chỉ bằng các dụng cụ cầm tay và giữ lại tất cả số vàng họ tìm thấy.

Nhu cầu đã đạt mức kỷ lục trong năm nay, với gần 16.000 giấy phép được cấp tính đến tháng 11, tăng từ khoảng 11.000 giấy phép vào năm trước.

Theo nhà chức trách ở Victoria, hiện có hơn 100.000 giấy phép đang hoạt động trong tiểu bang.