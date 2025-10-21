Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Từng được định hướng trở thành chiến sĩ công an để nối nghiệp ba song Trâm Anh lại rẽ sang diễn xuất. Giờ đây, cô vui khi góp mặt trong 'Tử chiến trên không' - một dự án của Điện ảnh Công an Nhân dân.

Thành công của Tử chiến trên không là "trái ngọt" đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của Trâm Anh. Nữ diễn viên chia sẻ bản thân thấy may mắn khi là mắt xích quan trọng trong dự án. "Đây là vai diễn hành động đầu tiên của tôi, lúc casting tôi đã nổi da gà và cảm thấy phải hết mình để giành được vai này. Vì vậy, khi bộ phim ra mắt và đạt được doanh thu cao, tôi thực sự rất hạnh phúc", cô nói.

Gia thế của mỹ nhân gây chú ý trong 'Tử chiến trên không' - Ảnh 1.
Gia thế của mỹ nhân gây chú ý trong 'Tử chiến trên không' - Ảnh 2.

Nhan sắc quyến rũ của nữ tiếp viên trong Tử chiến trên không

Ảnh: NVCC

Để có được vai Nhàn chân thật trên màn ảnh, Trâm Anh phải đối mặt với không ít thử thách, đặc biệt là trong những phân cảnh đối đầu tâm lý với diễn viên gạo cội Thái Hòa. Trâm Anh kể lại: "Đây là lần thứ ba tôi được làm việc cùng anh Thái Hòa, nhưng cũng là lần đầu thử sức với vai hành động nên tôi đã “hết ga hết số”. Anh ấy diễn đáng sợ thật sự. Từ cách nói đến ánh mắt xoáy sâu vào tâm can của anh khiến tôi tin rằng mình chính là Nhàn và đang bị cướp thật sự. Tâm lý hoảng sợ lúc đó là hoàn toàn chân thật".

Bên cạnh diễn xuất, nhan sắc của Trâm Anh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, cô khiêm tốn cho rằng diễn xuất mới là yếu tố cốt lõi. "Tôi rất vui khi được khen xinh đẹp, nhưng tôi cũng rất mong diễn xuất của mình được công nhận. Tôi sợ nhất là khi lên màn ảnh rộng, khán giả chỉ thấy mình đẹp chứ không thấy mình diễn tốt. Ngoại hình đúng là một lợi thế, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là làm sao để vai diễn của mình khiến người ta nhớ đến. Vì vậy, tôi sẽ luôn cố gắng trau dồi bản thân", nữ diễn viên chia sẻ.

Nguồn cảm hứng của Trâm Anh khi đóng 'Tử chiến trên không'

Gia thế của mỹ nhân gây chú ý trong 'Tử chiến trên không' - Ảnh 3.

Trâm Anh học hỏi nhiều kinh nghiệm khi đóng phim cùng Thái Hòa

Ảnh: NVCC

Một trong những yếu tố đặc biệt tạo nên chiều sâu cho vai diễn của Trâm Anh chính là nền tảng gia đình. Lớn lên trong gia đình có ba và nhiều thành viên là chiến sĩ công an, việc tham gia dự án này của cô càng thêm ý nghĩa.

Trâm Anh xúc động: "Ba tôi từng mong tôi theo ngành, nhưng rồi tôi lại rẽ hướng. Tôi nghĩ có thể mình chưa làm ba vui trọn vẹn, nhưng tôi luôn cố gắng trong từng vai diễn. Lần này được hợp tác với chính đơn vị của ngành, khi đến giao lưu tại các trường đại học an ninh, cảm giác rất khác. Hồi nhỏ, tôi đến cơ quan ba với tư cách là con gái của ba. Bây giờ, tôi trở lại với vai trò một diễn viên, cảm giác đó rất vui”.

Nguồn cảm hứng từ sự hy sinh của người cha cũng là chất liệu quý giá cho vai diễn. "Khi sống trong môi trường công an, mọi thứ đều theo nguyên tắc. Những câu chuyện của ba về những lần đối mặt với nguy hiểm đã cho tôi rất nhiều cảm xúc. Tôi hiểu được rằng trong những khoảnh khắc sinh tử, việc quyết định bảo vệ hành khách, bảo vệ đất nước là một điều vô cùng thiêng liêng. Đâu đó, ba chính là nguồn cảm xúc lớn nhất để tôi có thể thực hiện vai diễn này", Nhàn của Tử chiến trên không chia sẻ.

Gia thế của mỹ nhân gây chú ý trong 'Tử chiến trên không' - Ảnh 4.

Trâm Anh xem vai diễn trong Tử chiến trên không là dấu mốc trong sự nghiệp

Ảnh: NVCC

Khi được hỏi về phản ứng của ba sau khi xem phim, Trâm Anh cười hiền kể lại: "Tôi nghĩ ba rất vui. Trước đó ở thảm đỏ, ba đã cười rất tươi, điều mà tôi chưa bao giờ thấy vì ba vốn rất nghiêm khắc. Xem phim xong, tôi hỏi thì ba chỉ nói: “Ba vui”, rồi nói thêm một câu: “Ba thích Thái Hòa”... Nhưng với tôi, miễn sao ba vui là được. Tôi chỉ muốn cố gắng thành công hơn để ba mẹ tự hào".

Sau thành công của Tử chiến trên không, Trâm Anh không cho phép mình nghỉ ngơi. Cô xem đây là khởi đầu thuận lợi để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, đặc biệt là trong lĩnh vực điện ảnh. Về định hướng tương lai, người đẹp 9X cho biết: "Hiện tại tôi không cảm thấy áp lực gì cả. Tôi tin vào nhân quả, khi mình hết lòng với vai diễn, Tổ nghiệp sẽ thương. Sắp tới, tôi rất khao khát một vai đả nữ đúng nghĩa, thật ngầu trên màn ảnh”.

