Lợi Trần phim 'Tử chiến trên không': 7 năm đóng quần chúng, nhiều lần muốn bỏ nghề

Lợi Trần sinh năm 1990, sở hữu gương mặt nam tính, vóc dáng săn chắc và có nền tảng võ thuật Ảnh: FBNV

Sau hơn 2 tuần công chiếu, bộ phim điện ảnh Tử chiến trên không vẫn giữ được sức hút khi liên tục đứng đầu phòng vé Việt, hiện mang về doanh thu 210 tỉ đồng (tính đến tối 5.10). Tác phẩm do Hàm Trần đạo diễn quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Thái Hòa, Thanh Sơn, Kaity Nguyễn, Trâm Anh, Trần Ngọc Vàng... và cả sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới. Trong đó, diễn viên Lợi Trần gây nhiều bất ngờ cho người xem qua vai Hải.

Nhân vật Hải là hành khách đi cùng vợ con trên chuyến bay định mệnh, ngồi cùng hàng ghế với cảnh vệ Bình (Thanh Sơn). Ban đầu, Hải đã tham gia phối hợp với phi hành đoàn để bảo vệ chuyến bay khỏi không tặc. Nhưng càng về sau, nhân vật này lại hé lộ một thân phận khác, trở thành bước ngoặt của câu chuyện. Sự biến chuyển tâm lý phức tạp, thể hiện trong từng ánh mắt, cử chỉ của Hải giúp Lợi Trần thể hiện được chiều sâu diễn xuất, tạo dấu ấn trong lòng khán giả.

Vai Hải trong 'Tử chiến trên không' là ánh sáng sau 11 năm theo nghề

Dù được xem là "gương mặt mới" của Tử chiến trên không nhưng Lợi Trần đã có hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên sở hữu vẻ ngoài nam tính, phong cách mạnh mẽ và từng góp mặt trong nhiều dự án như Lật mặt 2: Phim trường, Phượng khấu, Giao lộ 8675, 798 Mười, Về quê ăn Tết, Xóm chùa... Đặc biệt, vai Thập Bát Ca trong web drama Bi Long đại ca từng giúp anh ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả.

Tạo hình của Lợi Trần (trái) trong vai Hải, đi cùng vợ con trên chuyến bay gặp không tặc Ảnh: ĐPCC

Với Lợi Trần, việc được tham gia Tử chiến trên không là cơ hội lớn vì anh được đứng cạnh nhiều đồng nghiệp tên tuổi để học hỏi kinh nghiệm. Chia sẻ với Thanh Niên, nam diễn viên cho biết để có được vai Hải, anh phải vượt qua ba vòng thử vai căng thẳng. "Vai Hải khó về mặt tâm lý vì phải thể hiện rõ ràng sự chuyển biến tâm lý nhân vật một cách mạch lạc, toát lên qua từng ánh mắt, cử chỉ. Tôi phải diễn làm sao để khán giả có chút nghi ngờ nhưng khó đoán nhân vật theo đúng kịch bản yêu cầu. Đây là vai diễn nặng về tâm lý hơn hành động, giúp tôi thể hiện được bản thân sau quá trình dài học hỏi, luyện tập", anh cho hay.

Sau khi phim ra mắt, Lợi Trần hạnh phúc khi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ đồng nghiệp và khán giả. Anh xem đây là cột mốc lớn trong hành trình 11 năm làm nghề, đánh dấu sự trưởng thành trong diễn xuất. Bởi trong hành trình 11 năm, nam diễn viên sinh năm 1990 tâm sự đã nhiều lần muốn bỏ nghề.

Anh trải lòng: "Bảy năm đầu, tôi chỉ được đóng vai quần chúng, chắt chiu từng cơ hội nhỏ. Có những vai tôi tham gia chỉ được đúng một phân cảnh, thậm chí không thấy mặt. Dù vậy, tôi vẫn không ngừng học hỏi kỹ năng diễn xuất để tìm chỗ đứng trong lĩnh vực điện ảnh. Trong thời gian đó, tôi đi làm huấn luyện viên thể hình, dạy võ để có thu nhập tiếp tục theo đuổi đam mê. Có lúc tôi tự hỏi, mình có thật sự phù hợp với nghề này không. Nhưng rồi, vai Hải đến như một lời khẳng định rằng niềm tin của tôi là đúng. Đây là ánh sáng giúp tôi tự tin hơn để tiếp tục đi theo nghề diễn".

Lợi Trần cho biết anh cũng từng có lúc chán nản, loay hoay với lựa chọn theo đuổi nghệ thuật Ảnh: FBNV

Chọn đi chậm để đi xa với nghề diễn

Từng khẳng định sẽ không nhận vai phản diện hay cảnh nóng vì sợ ảnh hưởng đến gia đình, nhưng trong Tử chiến trên không, Lợi Trần lại chủ động bước ra khỏi vùng an toàn. Nam diễn viên 35 tuổi chia sẻ điều khiến anh đồng cảm và muốn đảm nhận vai Hải vì câu chuyện đằng sau nhân vật. "Nhân vật Hải là phản diện, nhưng có câu chuyện, khiến khán giả hiểu vì sao anh ta lại làm như vậy, chứ không phải chỉ để ghét bỏ hay phán xét. Anh ta không hoàn toàn ác, mà xuất phát từ tình yêu thương gia đình. Dù nhân vật Hải chọn lựa sai nhưng trên hết, bên trong vẫn có chút thiện lương của một con người", anh giãi bày.

Cùng với sự thay đổi trong cách chọn vai, diễn viên 9X cũng trở nên cởi mở hơn với cảnh nóng. Anh bày tỏ: "Nếu cảnh quay mang tính nghệ thuật, văn minh, không phản cảm và phục vụ cho câu chuyện thì tôi sẵn sàng. Nhưng mọi thứ chỉ nên dừng ở mức vừa phải, đủ để lột tả cảm xúc chứ không phải để gây chú ý".

Nam diễn viên 35 tuổi có sự thay đổi trong quan điểm làm nghề, mong muốn được thử thách trong những dạng vai khó

Ảnh: FBNV

Nhìn lại hành trình của mình, Lợi Trần chia sẻ anh tin rằng bên cạnh yếu tố quan hệ, thái độ hay may mắn, điều giúp một diễn viên đi đường dài vẫn là tài năng, sự kiên trì và tinh thần cầu thị. "Tôi sẽ cố gắng học những kỹ năng mình còn yếu trong diễn xuất và phát huy điểm mạnh của mình. Tôi muốn chứng minh bản thân bằng sự cố gắng, bản lĩnh chứ không chọn đường tắt. Tôi đi chậm, có thể đến muộn nhưng sẽ chắc chắn và có thể đi đường dài. 35 tuổi có thể là độ tuổi không còn nhiều cơ hội như các bạn trẻ, nhưng tôi không thấy đó là giới hạn. Ngược lại, tôi thấy vui khi lớp diễn viên sau ngày càng giỏi, càng chuyên nghiệp. Điều đó khiến tôi có thêm động lực để bản thân tốt hơn nữa", anh nói.

Sau vai Hải, Lợi Trần mong muốn được thử sức nhiều hơn ở các dạng nhân vật có chiều sâu tâm lý, kết hợp yếu tố hành động, thể loại mà anh đã dành nhiều năm tập luyện. Xa hơn, nam diễn viên ấp ủ ước mơ sản xuất một bộ phim riêng, có thể phát huy cả năng lực diễn xuất lẫn kinh nghiệm võ thuật của mình.