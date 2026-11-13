Gia thế nam chính 'Ramayana', phim Ấn Độ thu gần 2.600 tỉ đồng sau 7 ngày

Ranbir Kapoor hóa thân thành thần Rama trong Ramayana phần 1, tác phẩm sử thi tái hiện hành trình của vị hoàng tử Ayodhya từ khi rời cung điện đến những biến cố định hình số phận ẢNH: GALAXY CUNG CẤP

Hậu duệ gia tộc điện ảnh nổi tiếng

Ranbir Kapoor không phải cái tên bước vào Bollywood từ con số không. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời, nam diễn viên thuộc thế hệ thứ tư của dòng họ Kapoor, gia tộc được xem là một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử điện ảnh Ấn Độ.

Theo NDTV, nền móng của gia tộc được đặt bởi Prithviraj Kapoor, nghệ sĩ tiên phong của sân khấu và điện ảnh Hindi. Ông là người xây dựng nền tảng cho nhiều thế hệ diễn viên trong gia đình, đồng thời thành lập đoàn kịch Prithvi Theatre vào đầu thập niên 1940.

Con trai ông, Raj Kapoor, tiếp tục đưa tên tuổi gia đình lên một tầm cao mới. Được mệnh danh là một trong những huyền thoại lớn của Bollywood, Raj Kapoor không chỉ là diễn viên mà còn là đạo diễn, nhà sản xuất có ảnh hưởng sâu rộng. Ông đứng sau nhiều tác phẩm kinh điển như Awaara, Shree 420 và Mera Naam Joker. Thế hệ tiếp theo tiếp tục có những gương mặt nổi tiếng như Shammi Kapoor, Shashi Kapoor, Randhir Kapoor và Rishi Kapoor. Trong đó, Rishi Kapoor, cha ruột của Ranbir, là ngôi sao màn bạc nổi tiếng, ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim Bollywood. Mẹ Ranbir là Neetu Kapoor, nữ diễn viên từng có sự nghiệp đáng chú ý từ khi còn trẻ.

Ranbir lớn lên trong môi trường điện ảnh, có ông nội là đạo diễn huyền thoại, cha mẹ đều là diễn viên, còn những người họ hàng cũng là nhiều tên tuổi nổi tiếng ẢNH: GALAXY CUNG CẤP

Gia tộc Kapoor còn có những gương mặt quen thuộc với khán giả quốc tế như Karisma Kapoor và Kareena Kapoor Khan. Hai nữ diễn viên là chị em họ của Ranbir, thuộc nhánh gia đình của chú ruột Randhir Kapoor. Vợ anh, Alia Bhatt, cũng là ngôi sao hàng đầu Bollywood. Cuộc hôn nhân này trở thành sự kết nối giữa hai gia đình có truyền thống điện ảnh.

Theo The Indian Express, Ranbir từng kể về tuổi thơ đặc biệt khi thường xuyên chứng kiến các nhạc sĩ, ca sĩ đến nhà ông nội để sáng tác nhạc cho phim. Những cuộc tranh luận về cảnh quay, lời bài hát và cách làm phim diễn ra ngay trong không gian gia đình. Đó cũng là cách nam diễn viên sớm tiếp xúc với quy trình sáng tạo điện ảnh.

Xuất thân "khủng" đã giúp Ranbir có nhiều thuận lợi khi bước chân vào ngành giải trí. Tuy nhiên, nam diễn viên không né tránh những tranh luận về đặc quyền gia đình trong Bollywood. Trong cuộc trò chuyện tại sự kiện Celebrate Cinema 2025 ở Mumbai (Ấn Độ), Ranbir cho biết bản thân có nhiều lợi thế khi sinh ra trong gia đình nổi tiếng, nhưng cũng hiểu rằng nếu không xây dựng được dấu ấn riêng, anh khó có thể duy trì vị trí trong ngành điện ảnh.

Trong phim, nhân vật Rama phải đối diện với cuộc lưu đày vào rừng, nơi anh cùng vợ Sita và em trai Lakshmana trải qua nhiều thử thách trước khi bi kịch ập đến ẢNH: GALAXY CUNG CẤP

Ranbir chia sẻ rằng khán giả thường nhắc đến những thành công của gia đình Kapoor nhưng ít chú ý đến những thất bại mà các thế hệ trước từng trải qua. Theo anh, cả thành công lẫn thất bại đều là những bài học quan trọng. Thực tế, con đường của Ranbir không hoàn toàn bằng phẳng. Sau khi ra mắt với Saawariya năm 2007, anh từng bước tạo dựng tên tuổi qua Wake Up Sid, Rockstar, Barfi!, Yeh Jawaani Hai Deewani và Sanju. Những vai diễn có chiều sâu tâm lý giúp nam diễn viên dần thoát khỏi hình ảnh quá lớn của người thân.

Trong khi đó, các tác phẩm không đạt kỳ vọng thương mại cũng khiến anh phải đối diện với những hoài nghi về khả năng lựa chọn kịch bản. Ranbir từng chia sẻ anh quan sát cả những thành công lẫn thất bại của người thân để rút kinh nghiệm cho sự nghiệp riêng.

Thử thách mới nhất của Ranbir là hóa thân thành thần Rama trong Ramayana phần 1 của đạo diễn Nitesh Tiwari. Đây là một trong những nhân vật có vị trí đặc biệt trong văn hóa và tín ngưỡng Ấn Độ, khiến vai diễn trở thành trách nhiệm lớn đối với bất kỳ diễn viên nào. Theo The Indian Express, Ranbir bày tỏ cảm thấy sợ hãi khi nhận lời mời. Anh tự hỏi bản thân có đủ xứng đáng để đảm nhận hình tượng được hàng trăm triệu người tôn kính hay không.

Với tổng ngân sách được công bố hơn 4.000 crore rupee cho hai phần, tương đương khoảng 10.936 tỉ đồng, dự án được xem là một trong những canh bạc lớn nhất của điện ảnh Ấn Độ.

Vai diễn đưa Ranbir Kapoor vào câu chuyện về hành trình giải cứu Sita (ảnh) khỏi tay quỷ vương Ravana, đồng thời khắc họa cuộc chiến giữa chính nghĩa và cái ác trong sử thi Ramayana ẢNH: GALAXY CUNG CẤP

Doanh thu gần 2.600 tỉ đồng sau một tuần

Không chỉ gây chú ý bởi dàn diễn viên và quy mô sản xuất, Ramayana 2026 còn tạo dấu ấn mạnh mẽ tại phòng vé. Theo số liệu được The Times of India cập nhật ngày 12.11.2026, phim đạt doanh thu toàn cầu 934,55 crore rupee sau 7 ngày, tương đương khoảng 2.555 tỉ đồng.

Riêng tại Ấn Độ, tác phẩm thu 511,10 crore rupee doanh thu (khoảng 1.397 tỉ đồng). Nếu tính doanh thu gộp nội địa, con số đạt 611,05 crore rupee (khoảng 1.670 tỉ đồng). Thị trường quốc tế đóng góp thêm 323,50 crore rupee (khoảng 885 tỉ đồng)...

Phiên bản tiếng Hindi tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 58 crore rupee, trong khi các phiên bản Kannada, Malayalam, Telugu và Tamil cũng đóng góp đáng kể.

Với thành tích này, bộ phim chỉ còn cách cột mốc 1.000 crore rupee khoảng 65,45 crore rupee, tương đương gần 179 tỉ đồng. Đây là dấu mốc đáng chú ý đối với dự án sử thi có tham vọng chinh phục thị trường quốc tế.