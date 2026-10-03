Gia thế người đẹp vừa đăng quang Miss Universe Vietnam 2026

Tân Miss Universe Vietnam từng giấu gia đình theo đuổi nghệ thuật

Tối 2.10, danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 chính thức gọi tên Nguyễn Quỳnh Anh. Qua các phần thi trình diễn bikini, trang phục dạ hội và trả lời ứng xử, cô vượt qua các đối thủ “nặng ký” như Hồng Đăng, Emma Lê, Trịnh Mỹ Anh để chạm đến chiếc vương miện danh giá. Từng dừng chân ở vị trí Á hậu 1 tại Miss Universe Vietnam 2024, người đẹp trở lại cuộc thi với phong thái nổi bật từ những ngày đầu, nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang dù gây tranh cãi với phần ứng xử trong đêm chung kết ẢNH: BTC CUNG CẤP

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999 tại Hà Nội. Cô gây ấn tượng với kỹ năng trình diễn tốt, sắc vóc nổi bật với chiều cao 1,74 m, số đo ba vòng 82-63-90. Người đẹp từng theo học ngành Quản trị nhân lực Trường đại học Công đoàn Hà Nội và ngành Quản trị du Lịch Trường cao đẳng Du lịch Sài Gòn. Quỳnh Anh trưởng thành trong gia đình có truyền thống công an, bộ đội. Thay vì nối nghiệp, Quỳnh Anh chọn theo đuổi nghệ thuật. Có thời điểm người đẹp phải giấu gia đình để đi chụp ảnh, diễn thời trang.

Trong quá trình hoạt động, cô đạt được những thành tích ấn tượng như á quân The Face Vietnam 2018, quán quân Supermodel Me - Siêu mẫu châu Á 2021, Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024. Năm 2026, mỹ nhân 27 tuổi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, góp mặt trong phim truyền hình Lời hứa đầu tiên và dự án điện ảnh Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh.