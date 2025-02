Giá thịt heo tăng vọt, gạo, trứng… giảm sâu

Thịt heo đắt ngang thịt bò

Giá thịt heo vẫn tăng mạnh từ chuồng trại ra tới chợ, siêu thị khiến các bà nội trợ băn khoăn khi mua hàng. Đứng tần ngần trước quầy thịt ở siêu thị, chị Nguyễn Gia Hân (ngụ Q.11, TP.HCM) cho biết: Hôm nay giá thịt heo lại tăng, thịt đùi lên 147.000 đồng/kg, đã tăng thêm khoảng 10.000 đồng/kg so với 10 ngày trước. Tương tự, thịt ba rọi cũng đắt đỏ, tới 210.000 đồng, chỉ có ba rọi rút sườn còn đứng giá 280.000 đồng/kg so với tuần trước. Nhưng cao nhất vẫn là sườn non, lên 300.000 đồng/kg. "Giá thịt heo hiện nay cao ngang với thịt bò. Thịt bò Úc xay cũng chỉ có 235.000 đồng/kg", chị Hân vừa nói vừa chỉ một số sản phẩm thịt bò bên cạnh.

Nhiều bà nội chợ cảm thấy choáng váng khi nhìn vào bảng giá thịt heo lúc này. Chị Ngọc An, nhân viên văn phòng ở Q.3, chia sẻ: Gia đình chị có 4 người, mỗi ngày chỉ dành 200.000 đồng để đi chợ. Trước tết, nếu dành ra 100.000 đồng để mua thịt thì có thể đủ ăn cả ngày, nhưng nay chỉ đủ cho 2 đứa nhỏ. "Giá thịt tăng nhưng tôi không thể tăng tiền chợ vì không có nguồn khác bù vào. Vì vậy để cân đối, gia đình tôi phải chuyển sang các loại thực phẩm thay thế như cá, trứng, đậu… Cũng may là có nhiều loại chưa bị sốt giá như thịt heo", chị An thở dài.

Giá thịt heo tăng mạnh, một số mặt hàng đang ngang giá với thịt bò ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại một số siêu thị và chợ truyền thống, giá thịt heo đang ở mức phổ biến từ 230.000 - 280.000 đồng/kg, những mặt hàng phụ phẩm như xương các loại từ 120.000 - 160.000 đồng/kg. Nhiều tiểu thương so sánh, thường trong tháng giêng, giá thịt heo giảm mạnh vì nhiều người có thói quen ăn chay, nên các loại thịt tiêu thụ chậm. Nhưng trong suốt tháng giêng năm nay, giá thịt tăng liên tục mà vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Giá tăng càng làm cho sức tiêu thụ thịt heo yếu hơn vì nhiều người chuyển sang sử dụng các sản phẩm khác thay thế. Đại diện chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM) cũng xác nhận lượng heo về chợ thời gian qua cao nhất phổ biến cũng chỉ khoảng 3.500 - 3.600 con/ngày, so với mức bình quân trước đây là 4.000 - 5.000 con/ngày. Do nguồn cung hạn chế và giá heo hơi liên tục tăng nên giá heo mảnh tại chợ phổ biến quanh mức 100.000 đồng/kg, heo đẹp vào đầu buổi chợ có thể lên đến 105.000 đồng/kg.

Còn tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai và các tỉnh thành Nam bộ, giá heo hơi nhiều nơi đã cán mốc 80.000 đồng/kg, mức cao nhất trong 5 năm gần đây; một số địa phương có giá heo hơi thấp nhất cũng lên tới 77.000 đồng/kg. Ông Lê Xuân Huy, Phó tổng giám đốc cấp cao của Công ty chăn nuôi C.P VN, thừa nhận năm nay giá heo hơi diễn biến bất thường. "Điều đặc biệt nhất là giá heo tăng nhưng sức mua vẫn yếu. Đây có thể là sự thiếu hụt cục bộ vì số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giảm mạnh thời gian qua. Chuỗi tăng giá cũng đã kéo dài nên rất khó dự báo thị trường sẽ diễn biến thế nào. Khoảng 5, 6 năm trước giá heo hơi cũng có lúc tăng vọt đến trên 90.000 đồng/kg. Đợt tăng giá này cũng có phần mang tính chu kỳ", ông Huy nhận xét.

Trứng gia cầm đang trong mùa giảm giá mạnh do nguồn cung tăng mạnh sau tết ẢNH: CHÍ NHÂN

Ông Huy lo lắng nói thêm: "Ở góc độ chăn nuôi heo thì việc tăng giá này cũng có thể dẫn đến một số rủi ro. Đầu tiên là người tiêu dùng sẽ hạn chế sử dụng thịt heo mà chuyển sang các sản phẩm thay thế khác, bởi giá trứng các loại và thịt gia cầm cũng ở mức thấp. Bên cạnh đó, giá thịt cao cũng là cơ hội để thịt đông lạnh nhập khẩu vào VN tăng mạnh. Người chăn nuôi heo có thể đối mặt với rủi ro sau đợt sốt giá nhưng người tiêu dùng vẫn có nhiều lựa chọn khác".

Nhiều thực phẩm thiết yếu giảm giá mạnh

Trái ngược với thịt heo, giá nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu lại giảm mạnh. Việc này vô hình trung cũng điều tiết mặt bằng giá cả hàng thiết yếu chung, giúp các bà nội trợ không quá bị áp lực ngân sách chi tiêu hằng ngày. Đơn cử, từ tuần trước, nhiều vựa và cửa hàng bán gạo lẻ ở TP.HCM đã giảm giá từ 3.000 - 5.000 đồng/kg. Giá gạo thông dụng phổ biến từ 14.000 - 17.000 đồng/kg, còn gạo ST25 có thương hiệu của nhà sản xuất là 26.000 đồng/kg. Tại nhiều siêu thị, giá gạo cũng đồng loạt giảm. Các sản phẩm gạo thông dụng còn 90.000 - 100.000 đồng/túi 5 kg. Gạo ST25 giảm trung bình khoảng 10.000 đồng, phổ biến cũng chỉ còn 27.000 - 29.000 đồng/kg. Đặc biệt, giảm mạnh nhất là sản phẩm gạo đặc sản ST25 sản xuất theo mô hình lúa tôm, từ 252.000 đồng/túi (5 kg) xuống 165.000 đồng/túi (33.000 đồng/kg); giảm đến 87.000 đồng/túi, tương đương 17.400 đồng/kg. Một số doanh nghiệp đầu mối cho biết giá gạo bán lẻ tại thị trường nội địa 2 tuần gần đây giảm nhanh theo giá gạo nguyên liệu đầu vào, bắt nguồn từ giá gạo thế giới đang ở mức thấp. Các doanh nghiệp cần đẩy mạnh nguồn cung hàng, chuẩn bị vốn và kho chứa để thu mua lúa vụ đông xuân cho nông dân.

Giá gạo ở siêu thị và chợ truyền thống đang giảm theo giá gạo xuất khẩu ẢNH: CHÍ NHÂN

Một mặt hàng thiết yếu khác là trứng gia cầm cũng đang giảm giá mạnh từ siêu thị đến chợ lẻ. Tại các siêu thị, giá trứng phổ biến chỉ 25.000 - 28.000 đồng/hộp (10 quả), giảm từ 3.000 - 5.000 đồng/hộp. Giá tại các chợ truyền thống còn giảm mạnh hơn, nhiều người bán trứng gà chỉ có 15.000 đồng/hộp (10 quả). Tại các trang trại chăn nuôi, giá trứng gà phổ biến từ 1.360 - 1.730 đồng/quả, trứng vịt từ 1.410 - 2.150 đồng/quả. Ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty thực phẩm Vĩnh Thành Đạt (V.Food), giải thích: Hiện nay, tại Mỹ giá trứng tăng vọt; nhưng tại VN trứng vẫn đang trong mùa giảm giá do nguồn cung tồn đọng trong những ngày tết. Dù giá trứng của VN đang ở mức thấp, nhưng hoạt động xuất khẩu trứng sang các nước lân cận cũng đang gặp khó khăn vì thủ tục và các quy định kiểm dịch.

Bên cạnh gạo, trứng thì nhiều sản phẩm thiết yếu khác như rau quả cũng đang có giá rất tốt. Dù không còn trong mùa "giải cứu" nhưng giá cam sành Vĩnh Long phổ biến từ 8.000 - 12.000 đồng/kg; dưa hấu có giá phổ biến từ 10.000 - 15.000 đồng/kg. Các mặt hàng rau củ quả nói chung có giá phổ biến từ 33.000 - 40.000 đồng/kg. Thậm chí nhiều loại trái cây ngoại nhập như táo cũng có giá khoảng 50.000 đồng/kg.

Các mặt hàng thiết yếu nguồn cung dồi dào, giá ổn định ẢNH: CHÍ NHÂN

Có thể thấy, mặt bằng giá có nhiều biến động nhưng không đáng lo vì đa số hàng hóa, thực phẩm thiết yếu giảm giá chứ không tăng.