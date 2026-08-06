Giá thực phẩm giảm nhiệt

Nguồn cung thực phẩm dồi dào

Đi chợ trong những ngày này, nhiều bà nội trợ cảm thấy thoải mái hơn khi giá thực phẩm hạ nhiệt. Bà Phương Hồ, 55 tuổi, ngụ P.Bình Thạnh (TP.HCM), chia sẻ: "Mùa này đi chợ khá dễ chịu vì hầu hết các mặt hàng thực phẩm đều giảm giá. Không những vậy, các loại thủy hải sản đều rất phong phú, giá cũng vừa phải nên tha hồ lựa chọn".

Trên thị trường, thực phẩm thiết yếu vẫn đang trên đà giảm. Trong những ngày gần đây, giá heo hơi rớt mạnh, bình quân cả nước ngày 5.8 chỉ còn 60.500 đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất trong vòng một năm qua. Đà giảm đã liên tục kéo dài suốt một tháng qua và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đặc biệt, giá heo hơi tại thị trường miền Nam giảm nhanh hơn, hiện đã rơi xuống dưới mức 60.000 đồng/kg.

Giá thịt heo đang giảm mạnh nhất trong năm ẢNH: Q.T

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Xuân Huy, Phó tổng giám đốc cấp cao Công ty chăn nuôi C.P. Việt Nam, cho biết: Diễn biến giá thịt heo sụt giảm gần đây là do nguồn cung trong nước đang ổn định, còn thịt nhập khẩu tăng khá nhiều. Trong khi đó, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn các loại thực phẩm giá rẻ khác như thịt gà, thủy sản, trứng gia cầm... Hơn nữa, diễn biến giá giảm ở thời điểm hiện nay còn mang tính chu kỳ lặp lại. Thông thường ở thời điểm này năm trước, giá heo hơi cũng giảm khá mạnh vì nguồn cung được bổ sung nhiều hơn, trong khi thị trường không có động lực nào quan trọng để kích cầu. "Sắp tới thị trường bước vào tháng ăn chay, trong khi năm học mới chưa chính thức bắt đầu, giá thịt có thể còn giảm nữa, thời gian giảm giá có thể kéo dài đến quý 4 năm nay", ông Lê Xuân Huy dự báo.

Một trong những yếu tố kéo giảm giá thịt là giá thức ăn chăn nuôi đã hạ lần đầu tiên trong năm. Các doanh nghiệp lớn và chi phối thị trường tại Việt Nam như C.P. Việt Nam, De Heus, ANT, Haid, Greenfeed, Japfa, Dabaco, Tongwei, BGF… đã đồng loạt giảm giá bán, mức giảm phổ biến là 200 đồng/kg. Cụ thể, Tập đoàn BGF áp dụng chính sách giảm giá đồng loạt 200 đồng/kg cho tất cả các dòng sản phẩm của mình. Công ty chăn nuôi C.P. Việt Nam chính thức thông báo triển khai chương trình giảm giá thức ăn chăn nuôi với mức giảm 160 - 200 đồng/kg, Công ty CP Greenfeed Việt Nam điều chỉnh giảm 200 đồng/kg đối với thức ăn cho heo, gia cầm...

Chỉ số giá tiêu dùng giảm theo giá thực phẩm

Theo thống kê mới nhất của Bộ NN-MT, tình hình chăn nuôi trong nước 7 tháng vừa qua vẫn duy trì tốc độ phát triển tốt. Chăn nuôi gia cầm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá ở hầu hết các địa phương nhờ chu kỳ chăn nuôi ngắn, thời gian quay vòng vốn nhanh, nhu cầu tiêu dùng thịt và trứng gia cầm ổn định. Một số địa phương có đàn gia cầm tăng khá so với cùng kỳ năm trước: Tây Ninh tăng 6,7%; Nghệ An tăng 6,4%; Thanh Hóa tăng 4,6%; Đồng Nai tăng 3,9%; Phú Thọ tăng 3,8%; Bắc Ninh tăng 3,5%. Trong khi đó, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cũng cho biết 6 tháng đầu năm, nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt đạt 494.300 tấn, trị giá 1,46 tỉ USD, tăng 9,6% về lượng và tăng 36,4% về trị giá so cùng kỳ.

Rau củ quả dồi dào kéo giảm chỉ số giá tiêu dùng trong 2 tháng liên tiếp ẢNH: CHÂU LÊ

Với nguồn cung khá dồi dào, giá thực phẩm đang xuống thấp giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn, và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng giảm tháng thứ 2 liên tiếp. Cụ thể, chỉ số CPI tháng 7 giảm 0,12% so với tháng trước.

Sau thời gian rớt chạm giá thành, giá trứng gia cầm đang nhích lên, giúp người chăn nuôi thoát lỗ ẢNH: Q.T

Trả lời PV Thanh Niên, một chuyên gia lĩnh vực tài chính phân tích: Thịt heo chiếm tỷ trọng lớn trong bữa ăn của người Việt nên ảnh hưởng đáng kể đến CPI. Sau giai đoạn tăng mạnh do thiếu nguồn cung và chi phí chăn nuôi cao, từ tháng 6, giá heo hơi bắt đầu giảm, lượng heo xuất chuồng tăng, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi lớn tăng sản lượng. Điều này kéo giá thịt bán lẻ giảm hoặc chững lại. Trong thời gian tới, nếu giá xăng dầu và thực phẩm tiếp tục giảm là những yếu tố chính kéo giảm chỉ số CPI.

Cục Thống kê cũng phân tích: Giá dầu thế giới giảm khiến giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm. Đây là yếu tố có sức lan tỏa lớn vì ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đi lại, vận tải hàng hóa, chi phí logistics, giá thành nhiều loại hàng hóa khác. Bên cạnh đó, nguồn cung nông sản và thực phẩm khá dồi dào, một số mặt hàng thực phẩm tươi sống giảm giá theo mùa vụ giúp nhóm thực phẩm và dịch vụ ăn uống hạ nhiệt.

Đối với giá trứng gia cầm, lãnh đạo Công ty thực phẩm Vĩnh Thành Đạt cho biết giá trứng hiện nay đang tăng trở lại, nguyên nhân do nhu cầu tăng lên vào mùa Trung thu. Bên cạnh đó, sản lượng trứng cũng giảm khá nhiều do một số trại chăn nuôi không tiếp tục duy trì sau thua lỗ, tuy nhiên giá trứng vẫn còn khá rẻ so với mặt bằng chung.

Sắp tới thị trường bước vào tháng ăn chay, trong khi năm học mới chưa chính thức bắt đầu, giá thịt có thể còn giảm nữa, thời gian giảm giá có thể kéo dài đến quý 4 năm nay. Ông Lê Xuân Huy, Phó tổng giám đốc cấp cao Công ty chăn nuôi C.P. Việt Nam

Một số doanh nghiệp chăn nuôi gà khác cũng chia sẻ, người nuôi gà đẻ trứng tăng đàn mạnh từ đầu năm dẫn đến sản lượng trứng tăng nhanh, thị trường Campuchia không nhập nữa dẫn đến cung vượt quá cầu. Kết quả là giá trứng có thời điểm xuống sát giá thành, nhiều trang trại phải bán lỗ; giá gà công nghiệp cũng giảm. Đến cuối tháng 7 và đầu tháng 8, người chăn nuôi giảm tái đàn, nguồn cung bớt dư thừa nên giá trứng bắt đầu phục hồi nhẹ. Tuy nhiên, mức phục hồi này chưa đủ để bù lại mức giảm trước đó.

Gạo, rau xanh, trái cây là những mặt hàng thực phẩm đang giảm giá mạnh. Trả lời PV Thanh Niên, một cán bộ quản lý tại chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM) cho biết nguồn cung rau xanh, trái cây về chợ hiện nay dồi dào, giá rẻ, có lúc cung vượt quá cầu dẫn đến ế ẩm. Nguyên nhân là do thời tiết nhìn chung thuận lợi, ít xảy ra mưa bão lớn trên diện rộng, năng suất nhiều vùng sản xuất tăng. Tháng 6 - 7 là thời điểm nhiều loại trái cây bước vào chính vụ như xoài, thanh long, nhãn, chôm chôm, sầu riêng... Nguồn cung tăng khiến giá nhiều loại trái cây phổ thông giảm. Ngoài ra, xuất khẩu một số mặt hàng chững lại cũng làm lượng hàng tiêu thụ trong nước tăng lên, tạo thêm áp lực giảm giá.