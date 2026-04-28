Giá thực phẩm tăng: Quán cơm 10.000 đồng ở TP.HCM vẫn 'ngược dòng'

"Tăng giá thì người nghèo không ăn được"

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, ở các chợ truyền thống và khu chợ tự phát, giá thực phẩm tăng trong những tháng gần đây, đặc biệt là nhóm hàng thiết yếu.

Điều đó đang khiến cuộc sống của người lao động thêm phần chật vật. Những bữa cơm vốn đã dè sẻn nay càng phải tính toán kỹ lưỡng hơn, cân đo từng đồng sao cho đủ chi phí sinh hoạt.

Không ít gia đình buộc phải giảm bớt khẩu phần thịt, cá để ưu tiên cho tiền trọ, xăng xe, điện nước.

Khi một suất cơm bình dân ngoài thị trường đã chạm ngưỡng 25.000 - 40.000 đồng, thì trong một con hẻm nhỏ trên đường Bình Thới (phường Hòa Bình, quận 11 cũ), quán chay Thiên Hương vẫn hiện ra giản dị với bảng hiệu cũ sờn nhưng tấp nập khách ra vào.

Đa số thực khách là công nhân, sinh viên, tài xế xe ôm công nghệ. Ông Nguyễn Văn Ô (52 tuổi, quê Vĩnh Long, chủ quán), cho biết quán đã hoạt động khoảng 3 năm với mức giá 10.000 đồng.

Quán cơm chay 10.000 đồng tại Q.11 cũ (TP.HCM) vẫn giữ giá suốt 3 năm giữa lúc giá thực phẩm tăng ẢNH: HÀ THƯƠNG

"Nguyên liệu tăng thật, nhưng mình tăng giá thì bà con không ăn được. Nên tôi muốn giữ vậy để người lao động nghèo còn có chỗ ăn no", ông Ô cười hiền khi nói về quyết định "ngược dòng" bão giá của mình.

Dù nụ cười mộc mạc, nhưng ông Ô không giấu được những nỗi lo. Thời gian qua, giá thực phẩm tăng liên tục như chả chay, giò chay...

Mỗi buổi đi chợ, ông phải đắn đo, cân nhắc kỹ từng món nguyên liệu để vừa đảm bảo chất lượng, vừa không bị bù lỗ quá sâu. Những người già yếu hoặc hoàn cảnh quá đặc biệt, ông thường chủ động miễn phí phần cơm như một cách sẻ chia.

Với ông Ô, giữ mức giá 10.000 đồng không chỉ là chuyện buôn bán, mà là cách để người lao động nghèo vẫn còn một bữa cơm đủ no.

Mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai, bà Nguyễn Thị Tư (78 tuổi, quê Bến Tre) là khách quen của quán. Bà tâm sự: "Có bữa tôi mua về, chia làm 2 lần ăn mới hết. Giá vậy là quá rẻ, là cứu cánh cho những người đi bộ khắp nơi như tôi".

Một suất cơm giá rẻ, nhưng đủ để bà Tư không phải nhịn đói sau những ngày mưu sinh dài.

TP.HCM bình ổn thị trường khi giá thực phẩm tăng, hỗ trợ người lao động

Sự nỗ lực của những cá nhân như ông Ô là một điểm sáng, nhưng để đảm bảo an sinh xã hội trên diện rộng, TP.HCM đã triển khai những chiến lược bài bản hơn.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Hồng Y, Phó trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương TP.HCM cho biết, từ ngày 1.4.2026, chương trình bình ổn thị trường đã chính thức được kích hoạt nhằm cân đối cung - cầu và kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo đó, nguyên tắc xác định giá bình ổn được đặt ra khá rõ ràng: giá bán các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thịt, trứng, sữa… phải thấp hơn tối thiểu 5% so với giá bình quân thị trường của sản phẩm cùng quy cách, chất lượng.

TP.HCM triển khai chương trình bình ổn giá thị trường, đảm bảo an sinh cho người lao động ẢNH: HÀ THƯƠNG

Việc điều chỉnh giá cũng được kiểm soát theo cơ chế 3%: chỉ được xem xét tăng giá khi chi phí đầu vào, bao gồm xăng dầu, tăng trên 3% so với lần công bố gần nhất.

Ngược lại, sẽ điều chỉnh giảm khi chi phí đầu vào giảm trên 3% hoặc khi giá bình ổn không còn thấp hơn thị trường tối thiểu 5%.

Chương trình bình ổn thị trường năm 2026 có sự tham gia của 66 đơn vị, cung ứng 4 nhóm mặt hàng chính, trong đó có 52 doanh nghiệp thuộc nhóm lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Hàng hóa được phân phối đa dạng qua siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ dân sinh và cả kênh phân phối riêng của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, chương trình còn được đưa về các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu vực xa trung tâm, nơi tập trung đông công nhân và người lao động, nhằm đảm bảo những đối tượng dễ bị tổn thương nhất cũng có thể tiếp cận nguồn hàng giá ổn định.

Giữa lúc giá cả còn nhiều biến động, những chính sách bình ổn và những quán cơm nghĩa tình giá 10.000 đồng như Thiên Hương, hay những quán trả giá "tuỳ tâm" ở TP.HCM vẫn âm thầm tồn tại.

Không chỉ giữ giá, họ đang giữ lại một điều quan trọng hơn: để người lao động vẫn còn một bữa cơm đủ no giữa thành phố đắt đỏ.