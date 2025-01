Giả thương lái mua hoa tết, lừa đảo chiếm đoạt tài sản nông dân

Giả thương lái mua hoa rồi chiếm đoạt, chặn liên lạc với chủ vườn

Ngày 14.1, ông Phạm Văn Tuấn (70 tuổi, ở thôn Krăng Gọ 2, xã Quảng Lập, H.Đơn Dương, Lâm Đồng), cho biết có một "thương lái" đặt mua hoa cúc chậu của ông với giá tốt theo hình thức nhận hoa trước và trả tiền sau. Ông Tuấn thuê xe chuyển hoa cho "thương lái" trên, tuy nhiên, khi liên hệ để yêu cầu chuyển tiền hoa thì số điện thoại đã bị khóa, không liên lạc được. Ông Tuấn bị lừa đảo chiếm đoạt lượng hoa cúc trị giá 40 triệu đồng.

Nông dân thôn Krăng Gọ 2, Quảng Lập, H.Đơn Dương chuẩn bị hoa cúc chậu bán dịp tết Nguyên đán ẢNH: LÂM VIÊN

Tại thôn Krăng Gọ 2, hiện có khoảng 20 nông hộ làm nghề trồng hoa cúc chậu bán dịp Tết. Trước Tết Nguyên đán khoảng 3 tuần, nhiều thương lái đến dạo các vườn để chọn hoa, đặt cọc tiền để mua hoa. Theo ông Tuấn, năm nào cũng có một số trường hợp bị lừa đảo, giao hoa tết trước nhưng sau đó không lấy được tiền. Đây là bài học cho các nông hộ chuyên trồng hoa cúc chậu bán dịp tết, chỉ giao dịch buôn bán với các thương lái quen biết từ trước và uy tín.

Giả mạo chủ vườn, lừa tiền thương lái

Ngoài việc đặt cọc mua hoa tết trả tiền sau, theo phản ánh của người dân H.Đơn Dương, trên địa bàn còn xảy ra tình trạng giả mạo chủ vườn rau, hoa và cả vào vai người trung gian ("cò") để lừa đảo bán các vườn rau cho những thương lái chuyên mua bán nông sản.

Nông dân thôn Krăng Gọ 2 tất bật ngắt ngọn hoa cúc chuẩn bị vụ hoa tết

ẢNH: LÂM VIÊN

Thủ đoạn của kẻ gian là chủ động liên hệ với các thương lái để đặt vấn đề bán vườn rau. "Cò" sẽ nói vườn rau này đã mua của chủ vườn, nay muốn bán lại. Khi có thương lái đồng ý mua thì sẽ có người khác đóng vai là chủ vườn để liên hệ và dẫn thương lái đi xem vườn rau. Sau khi nhận được tiền từ các thương lái, nhóm này cắt liên lạc và bỏ trốn để chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Theo Công an H.Đơn Dương, ngày 30.12.2024, đơn vị này đã bắt giữ Hồ Viết Cát (40 tuổi, ở H.Nghi Lộc, Nghệ An) và Trần Hữu Trang (38 tuổi, ở H.Ninh Sơn, Ninh Thuận) về hành vi chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Cát và Trang khai nhận, biết bà V.T.T.H. (41 tuổi, ở xã Lạc Lâm, H.Đơn Dương) là thương lái buôn bán nông sản (bắp sú) nên liên hệ đặt vấn đề bán một vườn bắp sú mà Cát đã mua.

Sau đó, Cát nhờ Trang đóng giả chủ vườn bắp sú và nói dối với bà H. là Trang đã bán vườn rau này cho Cát. Cát và Trang còn dẫn bà H. đi xem một vườn rau của nông dân trong vùng. Do tin tưởng nên bà H. đã chuyển 32 triệu đồng cho Cát, Trang. Sau đó, khi đến thu hoạch bắp sú bà H. mới tá hỏa khi biết mình bị Cát và Trang lừa đảo chiếm đoạt tiền nên trình báo cơ quan chức năng.

Vườn rau ở H.Đơn Dương ẢNH: LÂM VIÊN

Cũng theo Công an H.Đơn Dương, với phương thức thủ đoạn tương tự, Ngô Trọng Trí (40 tuổi, ở xã Tu Tra, H.Đơn Dương) đã lừa đảo bán cho bà Đ.T. D (52 tuổi, ở xã Ka Đô, H.Đơn Dương) một vườn bắp sú (của người khác), chiếm đoạt số tiền 50 triệu đồng. Hành vi này đã bị công an phanh phui làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Như Thanh Niên đã phản ánh, tại TP.Đà Lạt, vào thời điểm trước tết Nguyên đán từng xảy ra tình trạng rao mua bán hoa tết trên các trang mạng xã hội với giá cả hấp dẫn. Tuy nhiên, sau khi nhà vườn và cả thương lái giao hoa cho các "vựa" theo địa chỉ thì không liên lạc được với "chủ vựa" để lấy tiền hoa.