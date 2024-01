Giá trị ma túy đối tượng mua bán hơn 22.000 tỉ đồng

Ngày 3.1, Công an TP.HCM tổ chức gặp mặt báo chí thông báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2023 và một số công tác trọng tâm năm 2024 do thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì.

Phó giám đốc Công an TP.HCM thượng tá Nguyễn Đình Dương phát biểu tại buổi gặp mặt NGUYỄN ANH

Tại buổi gặp mặt, thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó phòng tham mưu Công an TP.HCM, thông báo một số nét nổi bật trong kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2023 và một số công tác trọng tâm năm 2024, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024 trên địa bàn TP.HCM.



Công an TP.HCM đã đạt nhiều thành tích xuất sắc như giữ vững an ninh, chính trị trên địa bàn TP, về lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Theo đó, trong năm 2023, Công an TP.HCM phát hiện, xử lý 263 vụ liên quan 'tín dụng đen', 404 đối tượng; trong đó đã khởi tố 115 vụ, 262 bị can; xử lý hành chính 31 vụ, 36 đối tượng.

Công an TP.HCM phát hiện, xử lý 27 ứng dụng công nghệ cho vay "tín dụng đen" như: Goldvay, sugarvay, findong, wellvay, cfcash, baovay... Tham mưu Ban Chỉ đạo 138 TP.HCM triển khai Kế hoạch tuyên truyền bóc gỡ, tẩy xóa sản phẩm quảng cáo trái quy định, đặc biệt các nội dung quảng cáo về tín dụng đen với sự hưởng ứng tham gia của toàn hệ thống chính trị, hàng chục ngàn học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.

Ma túy ngụy trang trong kem đánh răng tiếp viên hàng không được thuê vận chuyển từ Pháp về Việt Nam CTV

Ngoài ra, từ thông tin trên tờ rơi quảng cáo, Công an TP.HCM đã lên danh sách gần 400 số điện thoại liên quan cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn hoạt động cho vay tín dụng đen; truy xét, khởi tố 21 vụ án, 54 can.

Điển hình, ngày 26.5, Công an Q.10 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là các giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm thuộc 3 Công ty Digital Credit, Công ty Fincap VN và Công ty Sofi Solutions về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự do người nước ngoài quốc tịch Latvia điều hành, với thủ đoạn "núp bóng" dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động thông qua trang webtamo.vn và findo.vn.

Hồ sơ điều tra xác định, từ tháng 4.2019 - 4.2023, thông qua 2 trang web trên, 3 công ty đã giải ngân hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng 6.072 tỉ đồng, thu lợi bất chính 4.123 tỉ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất hơn 1.289%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định.

Về tội phạm ma túy, Công an TP.HCM đã triệt phá 2.249 vụ, 4.932 đối tượng (tăng 955 vụ, tương ứng 73,8%), thu giữ gần 944 kg ma túy các loại, 88,8kg tiền chất, 37 khẩu súng, 253 viên đạn các loại cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan.

Điển hình vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất được phát hiện ngày 16.3. Công an TP.HCM cho biết, ma túy được ngụy trang trong các tuýp kem đánh răng, nước súc miệng, sau đó thuê các tiếp viên xách tay, vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam qua đường hàng không. Qua đấu tranh mở rộng, đến nay đã khởi tố 130 vụ, 331 bị can, xử lý hành chính 79 đối tượng, thu giữ 70 kg ma túy các loại, 4 khẩu súng và nhiều công cụ phương tiện phạm tội có liên quan, giá trị ma túy các đối tượng mua bán hơn 22.000 tỉ đồng.

Toàn cảnh buổi gặp mặt ngày 3.1 NGUYỄN ANH

Khởi tố 7 vụ án, 229 bị can liên quan vụ đăng kiểm trên cả nước

Công an TP.HCM đấu tranh, khám phá 607 vụ cướp, cướp giật tài sản (đạt 78,6%).

Đối với đại án về các hành vi tiêu cực liên quan tới hoạt động đăng kiểm trên cả nước, đến nay, các đơn vị thuộc Công an TP.HCM đã khởi tố 7 vụ án, 229 bị can.

Trong năm 2024, Công an TP.HCM tiếp tục đổi mới, nâng cao tính chủ động, hiệu quả thực chất công tác nắm tình hình về an ninh trật tự trên tất cả các lĩnh vực. Rà soát, quản lý chặt các đối tượng, băng nhóm nghi vấn hoạt động phạm tội, điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh triệt phá toàn bộ đường dây, băng nhóm tội phạm; không để tội phạm có điều kiện hình thành, phát triển.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương nhấn mạnh, Công an TP.HCM sẽ kịp thời phối hợp với báo chí để nâng cao tuyên truyền, công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố. Công an TP.HCM quyết tâm đảm bảo an toàn ANTT trên địa bàn TP.HCM để người dân vui xuân đón tết.

Xử lý 128.149 trường hợp vi phạm nồng độ cồn Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an TP.HCM quyết liệt triển khai các kế hoạch, cao điểm về kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn; xử lý xe ô tô chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng; cơ sở nghi vấn "độ xe"; kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ ở cả 3 tiêu chí so với năm 2022. Cụ thể, xảy ra 1.729 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 661 người, bị thương 1.049 người (giảm 408 vụ, tương ứng 19%). Xử lý 128.149 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2.477 trường hợp quá tải trọng cho phép, cơi nới thành thùng xe; 3.637 trường hợp vi phạm về giao thông đường thủy.

