Công an TP.HCM nhận diện trúng, đúng các loại tội phạm

Ngày 3.1, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai Nghị quyết và chương trình công tác năm 2024.

Bộ trưởng Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị Công an TP.HCM

Dự hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM; trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM và lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; lãnh đạo sở, ban ngành TP.HCM...

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2023; kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tổng kết phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2023 và phát động phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2024 trong lực lượng Công an TP.HCM.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an điểm lại những kết quả nổi bật của Công an TP.HCM trong năm 2023. Trong đó, điểm sáng đáng ghi nhận của Công an TP.HCM là đã chủ động nắm tình hình "từ sớm", "từ xa", kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp bảo đảm giữ vững, an ninh quốc gia, tạo tiền đề giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Đại tướng Tô Lâm đến dự hội nghị Công an TP.HCM

Công an TP.HCM là điển hình tiêu biểu đã nhận diện đúng, trúng tội phạm và các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm trong lĩnh vực đăng kiểm, tội phạm liên quan "tín dụng đen", đòi nợ thuê núp bóng công ty tài chính, công ty luật.



Với những thành tích, kết quả xuất sắc đã đạt được trong công tác nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM, tập thể Công an TP.HCM đã được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua năm 2023.

Công an TP.HCM tập trung đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng nhấn mạnh một số nội dung công tác Công an TP.HCM cần tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Cụ thể, Công an TP.HCM phải bám sát mục tiêu, yêu cầu và khẩu hiệu hành động, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 giải pháp trọng tâm "đột phá" năm 2024 của Bộ Công an.... về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng và nhiệm vụ công tác công an năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị thuộc Công an TP.HCM có thành tích xuất sắc trong năm 2023 THANH TUYỀN

Theo Đại tướng Tô Lâm và Bí thư Thành ủy TP.HCM, Công an TP.HCM phải tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn. Thực hiện nhất quán đường lối bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia, "an ninh chủ động", "an ninh toàn diện, phát triển", "tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống".

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, chủ động nhận diện, phân tích, đánh giá đúng tình hình tội phạm. Đồng thời quyết liệt thực hiện các giải pháp căn cơ phù hợp tình hình tội phạm mới trong phòng chống tội phạm và kéo giảm tội phạm bền vững.

Cần nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự để phục vụ sự điều hành, quản trị xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại vào các khâu quản lý; quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số. Tiếp tục giữ vững vai trò "tiên phong, đi đầu" trong tổ chức thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu, về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, kết hợp xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".