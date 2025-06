Giá USD chịu sức ép

Giá USD trong nước đi ngược thế giới

Sau khi tăng mạnh những ngày đầu tuần, giá USD tại các ngân hàng (NH) đã dần hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao. Ngày 27.6, Vietcombank giảm giá USD 35 đồng, mua vào 25.880 - 25.910 đồng, bán ra 26.270 đồng; ACB mua vào 25.890 - 25.920 đồng, bán ra 26.270 đồng… Tốc độ tăng giá USD tại các NH gần đây khá nhanh, so với đầu tháng 6, giá đã tăng 100 đồng, tương đương mức tăng 0,4%, nâng tổng mức tăng từ đầu năm đến nay lên 750 đồng, thêm 2,95%. Có những thời điểm, các NH duy trì giá USD ở mức cao gần kịch trần cho phép. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm tỷ giá trung tâm 5 đồng, xuống 25.048 đồng/USD nhưng so với đầu năm, tỷ giá trung tâm tăng 720 đồng, tăng 2,95%.

Giá USD trong nước có hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao ẢNH: Ngọc Thắng

Trong khi đó, giá USD trên thị trường thế giới có mức giảm sâu. Chỉ số USD-Index còn 97,2 điểm, giảm 10% trong 6 tháng trở lại đây và xuống mức đáy 3 năm trở lại đây. Trong khi đó, các ngoại tệ khác trên thị trường thế giới tăng khá mạnh những ngày qua. Đây cũng là lý do khiến giá ngoại tệ khác trong NH tăng mạnh. Tại Vietcombank, giá EUR tăng hơn 4.000 đồng so với đầu năm (tăng 14,6%), lên 29.733 - 30.034 đồng chiều mua vào, bán ra 31.301 đồng. Bảng Anh tăng hơn 3.800 đồng (tăng 11,7%), lên 34.837 - 35.189 đồng chiều mua vào, bán ra lên 36.316 đồng. Yen Nhật cũng tăng 19 đồng (tăng 11,4%), lên 174,14 - 175,89 đồng chiều mua vào, bán ra 185,2 đồng…

Trong khi giá USD đột ngột tăng mạnh thì lãi suất tiền đồng trên thị trường liên NH giảm sâu, từ 0,1 - 1,8%/năm. Ngày 24.6, lãi suất kỳ hạn qua đêm giảm một nửa so với đầu tháng 6, xuống còn 1,62%/năm; 1 tuần còn 3,85%/năm; 2 tuần còn 3,99%/năm; 1 tháng còn 3,78%/năm… Điều này khiến chênh lệch lãi suất tiền đồng và USD tăng lên cao, từ 0,2 - 2,7%/năm tùy theo kỳ hạn. Khi chênh lệch lãi suất tiền đồng và USD gia tăng sẽ gây áp lực lên tỷ giá.

Ngoài ra, nhu cầu ngoại tệ trong thời gian gần đây cũng gia tăng khiến giá USD tăng lên. Vào ngày 24.6, Kho bạc Nhà nước mua ngoại tệ từ các NH với khối lượng 100 triệu USD, ngày thanh toán là 26.6. Đây là đợt mua thứ 2 trong tháng 6 với tổng khối lượng 300 triệu USD và cũng là đợt mua thứ 11 kể từ tháng 2 đến nay với tổng khối lượng lên 1,89 tỉ USD. Thêm vào đó, con số thặng dư cán cân thương mại kỳ 1 tháng 6 sụt giảm, còn 85 triệu USD và lũy kế đầu năm đến nay thặng dư 4,84 tỉ USD. Cụ thể, theo Cục Hải quan, xuất khẩu kỳ 1 tháng 6 đạt 17,54 tỉ USD, giảm 22,7% so với kỳ 2 tháng 5 (tương ứng giảm 5,15 tỉ USD), lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 197,88 tỉ USD, tăng 13,7%. Về nhập khẩu, kỳ 1 tháng 6 đạt 17,46 tỉ USD, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 193,034 tỉ USD, tăng 16,9% (tương ứng tăng 27,96 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2024.

Áp lực tỷ giá cuối năm

Bà Bùi Thị Thảo Ly, Giám đốc Bộ phận nghiên cứu - Công ty chứng khoán Shinhan VN (SSV), cho rằng rủi ro lạm phát, tỷ giá tăng sẽ gây khó khăn cho việc duy trì môi trường lãi suất thấp. Tỷ giá hiện chịu nhiều sức ép khi giá USD trong nước có diễn biến ngược với giá thế giới, bất chấp chỉ số USD-Index đã giảm hơn 8% từ đầu năm đến nay. Chỉ số CPI trong 5 tháng đầu năm 2025 vẫn được kiểm soát ở mức thấp chủ yếu nhờ giá dầu giảm. "Nếu tỷ giá và lạm phát tăng mạnh chắc chắn sẽ gây khó khăn rất lớn cho việc duy trì một chính sách tiền tệ và tài khóa mở rộng, môi trường lãi suất thấp như hiện nay khó có thể duy trì. Đây sẽ là thách thức lớn trong điều hành chính sách tiền tệ nửa cuối năm trước những diễn biến rất khó lường từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn tác động mạnh mẽ đến kinh tế và chính trị thế giới", bà Bùi Thị Thảo Ly cho hay.

Theo Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap, mặc dù chỉ số USD-Index đã giảm 8,5% trong 5 tháng đầu năm 2025 nhưng xuất khẩu yếu hơn, thặng dư thương mại thấp hơn và khả năng đồng nhân dân tệ (CNY) của Trung Quốc mất giá có thể gây áp lực đối với VND. Ngoài ra, Vietcap cũng đưa ra những kịch bản thuế quan của Mỹ có tác động đến tăng trưởng cũng như tỷ giá trong nước. Giả định chênh lệch thuế quan từ 0 - 5% thì GDP tăng 7,6% và tỷ giá USD/VND là 0%; còn thuế suất từ 5 - 10%, GDP sẽ 7,2%, tỷ giá tăng 2%; thuế suất từ 10 - 15%, GDP là 6,6% và tỷ giá là 5%. Tỷ giá USD/VND sẽ tăng 2%/năm trong các năm 2025 - 2026 và 2027. Dự báo NHNN sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, cân đối giữa mục tiêu ổn định tỷ giá và giảm lãi suất nhằm hỗ trợ nền kinh tế. NHNN cũng đã triển khai gói tín dụng 500.000 tỉ đồng cho các doanh nghiệp đầu tư vào cơ sở hạ tầng và công nghệ số.

Trong khi đó, chuyên gia tài chính, TS Nguyễn Trí Hiếu phân tích: Chỉ số USD-Index hiện nay ở mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. USD trên thị trường thế giới mất giá so với những ngoại tệ mạnh khác nhưng lại tăng giá so với tiền đồng. Điều này có nghĩa là tiền đồng bị tác động mạnh, giảm giá 3% so với đầu năm. Nguyên nhân khiến tiền đồng mất giá theo ông Nguyễn Trí Hiếu là theo dữ liệu 3 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu lên 100 tỉ USD nhưng dự trữ ngoại hối khoảng 80 tỉ USD. Có thể thấy, dự trữ ngoại hối chưa đủ 3 tháng nhập khẩu. "Trong vài tuần với, số liệu 6 tháng đầu năm được công bố sẽ cho ta thấy rõ hơn dự trữ ngoại hối có đáp ứng đủ 3 tháng nhập khẩu hay không. Đây là một trong những nguyên nhân khiến USD tăng giá, VND giảm", ông Hiếu lưu ý. Vấn đề kế tiếp là thuế quan, thuế đối ứng mà Mỹ áp với VN vẫn là một ẩn số. Thêm vào đó, kinh tế toàn cầu suy yếu cũng sẽ tác động đến xuất khẩu. Những thông tin này sẽ tác động đến tỷ giá.