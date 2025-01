Giá USD đảo chiều giảm mạnh

Giá USD liên tục giảm

Ngày 21.1, các ngân hàng thương mại giảm giá USD thêm 30 - 70 đồng, Vietcombank mua vào với giá 25.080 - 25.110 đồng, bán ra 25.470 đồng/USD; ACB giảm mạnh hơn khi mua vào chỉ còn 25.050 - 25.080 đồng, bán ra còn 25.440 đồng/USD; Vietinbank mua vào 25.087 đồng, bán ra còn 25.447 đồng/USD…

Giá USD giảm mạnh so với những ngày đầu năm 2025 ẢNH: NGỌC THẮNG

Ông Nguyễn Đức Lệnh (Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM)

Sau đợt sóng tăng mạnh vào những ngày đầu năm, các ngân hàng hiện đã giảm khoảng 100 đồng mỗi USD trong những ngày gần đây, tương ứng đi xuống 0,4%. Trên thị trường liên ngân hàng, giá giao dịch USD của các nhà băng giảm mạnh 60 đồng, xuống còn 25.257 đồng/USD. So với mức giá cao kịch trần vào những ngày đầu năm, bằng với giá bán USD của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (ở mức 25.450 đồng), giá USD liên ngân hàng hiện đã giảm 190 đồng. Trên thị trường tự do, giá bạc xanh tiếp tục giảm thêm 60 đồng, xuống còn 25.490 đồng chiều mua vào, bán ra 25.590 đồng/USD. So với mức giá cao 26.000 đồng/USD đạt được hồi cuối năm 2024 thì nay đô la Mỹ đã "bốc hơi" 490 đồng, tương ứng giảm 1,9%.

Trên thị trường thế giới, giá USD biến động mạnh sau thời điểm ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ. Chỉ số USD-Index giảm mạnh 0,8 điểm vào đầu ngày, xuống còn 108,3 điểm, thế nhưng đến chiều tăng mạnh lên lại 108,74 điểm.

Diễn biến giá USD đi xuống những ngày gần đây hoàn toàn trái ngược với những gì đã xảy ra vào những ngày cuối năm 2024 và đầu năm 2025. Lý giải nguyên nhân giá USD sụt giảm gần đây, PGS-TS Nguyễn Hữu Huân (Đại học Kinh tế TP.HCM) cho biết sắp tết nên nhu cầu ngoại tệ cũng giảm đi so với những tuần đầu năm. Theo công bố mới đây từ Tổng cục Hải quan, trong kỳ 1 tháng 1.2025, kim ngạch xuất khẩu của nước ta đạt 16,24 tỉ USD, trong đó kim ngạch của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là 11,28 tỉ USD, còn trong nước là 4,96 tỉ USD. Nhập khẩu là 17,97 tỉ USD, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 11,31 tỉ USD, trong nước là 6,66 tỉ USD. Như vậy, chỉ trong 2 tuần đầu tháng 1, thâm hụt thương mại là 1,73 tỉ USD, trong đó doanh nghiệp trong nước nhập khẩu khá lớn. Điều này đồng nghĩa nhu cầu ngoại tệ của các doanh nghiệp cho nhập hàng tập trung vào những tuần đầu tháng 1. Hiện nay, nguồn ngoại tệ trên thị trường dồi dào hơn, nhất là từ nguồn kiều hối nên giá USD hạ nhiệt.

Một trong những nguyên nhân lý giải cơn hạ nhiệt tỷ giá gần đây đến từ sự can thiệp của Ngân hàng Nhà nước. Trong những ngày qua, qua hoạt động trên thị trường mở, nhà điều hành đã liên tục bơm tiền ra thị trường với lượng tiền khủng. Ngày 21.1, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện bơm tiền ra thị trường với khối lượng hơn 19.255 tỉ đồng, trong đó 6 thành viên trúng thầu 9.255,19 tỉ đồng với kỳ hạn 14 ngày và 8 thành viên trúng thầu 10.000 tỉ đồng với kỳ hạn 21 ngày. Trong khi đó, lượng tiền hút về là 4.550 tỉ đồng.

Ngày 20.1, Ngân hàng Nhà nước bơm 30.000 tỉ đồng qua thị trường mở, trong khi hút về chỉ 3.550 tỉ đồng. Với khối lượng tiền ra lớn, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng vẫn chưa thể hạ nhiệt. Ngày 20.1, lãi suất tiền đồng (VND) dao động từ 4,77 - 6%/năm, tăng từ 0,2 - 0,8%/năm. Lãi suất tiền đồng và ngoại tệ xấp xỉ nhau đã phần nào giảm áp lực lên tỷ giá.

Dự báo giá USD

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, cho biết giá ngoại tệ trong ngân hàng gần đây giảm do nguồn cung ngoại tệ trên thị trường như vốn đầu tư nước ngoài, thu từ xuất khẩu, kiều hối… tăng lên. Bên cạnh đó, công tác quản lý, phòng chống buôn lậu cũng tạo điều kiện tốt cho thị trường ngoại tệ, hạn chế giao dịch mua bán trái quy định.

Ngoài ra, trước đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM đã có công văn yêu cầu các ngân hàng tăng cường công tác quản lý đại lý thu đổi ngoại tệ trên địa bàn. Các tổ chức thực hiện tốt dịch vụ ngoại hối, thu đổi ngoại tệ phục vụ nhu cầu của du khách nước ngoài và thực hiện nghiêm các quy định về thu đổi và mua bán ngoại tệ; không mua bán ngoại tệ tự do, góp phần hạn chế và ngăn ngừa tình trạng buôn lậu thường phát sinh và diễn biến phức tạp trong dịp cuối năm. Ngân hàng tăng cường các giải pháp quản lý, kiểm tra, giám sát và các biện pháp khác để đảm bảo hoạt động của các bàn thu đổi ngoại tệ đúng quy định pháp luật. Các đơn vị thực hiện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm các đại lý thu đổi ngoại tệ thực hiện nghiêm theo quy định, hạn chế tình trạng mua bán ngoại tệ tự do trái phép, đặc biệt dịp cuối năm và tết cổ truyền âm lịch.

Dự báo giá USD cuối năm nay và sau Tết Nguyên đán, PGS-TS Nguyễn Hữu Huân cho rằng tình hình giá USD đi xuống có thể sẽ kéo dài trong giai đoạn này. Tương tự, trong một báo cáo gần đây, Ngân hàng UOB nhận định tiền đồng đã suy yếu so với USD, cùng với các loại tiền tệ châu Á khác, kể từ cuối quý 3/2024 trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang diễn ra căng thẳng. Kết thúc năm 2024, tiền đồng ở mức 25.485 đồng/USD, giảm 5% trong cả năm và là mức giảm năm thứ ba liên tiếp.

Theo dự báo của UOB, đô la Mỹ sẽ mạnh hơn nữa trong nửa đầu năm 2025, sau sự trở lại của ông Donald Trump với vị trí là Tổng thống Mỹ và rất nhiều chính sách mà ông sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ thứ hai của mình kể từ ngày 20.1. Tiền đồng vẫn dễ bị tổn thương trước các yếu tố bên ngoài như chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Thị trường dự báo Fed cắt giảm lãi suất ít lại, có nghĩa là sức mạnh của USD sẽ tiếp tục được hỗ trợ. Tiền đồng có khả năng sẽ chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của ông Donald Trump và xu hướng của nhân dân tệ. Với những bất lợi bên ngoài khó có thể biến mất trong thời gian ngắn, tiền đồng có khả năng sẽ tiếp tục giảm so với USD. Nhìn chung, UOB dự báo tỷ giá USD ở mức 25.800 đồng/USD trong quý 1/2025, 26.000 đồng/USD trong quý 2/2025, 26.200 đồng/USD trong quý 3/2025 và 26.000 đồng/USD trong quý 4/2025.