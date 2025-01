Giá USD hôm nay 21.1.2025: Đô tự do tiếp tục giảm

Sáng 21.1, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.336 đồng, giảm 5 đồng so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt giảm. Chẳng hạn, Vietcombank giảm 10 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản xuống 25.140 đồng, bán ra 25.500 đồng; Eximbank giảm 10 đồng khi mua chuyển khoản ở mức 25.150 đồng, bán ra xuống 25.500 đồng…

Tương tự, giá USD tự do giảm 10 đồng khi còn mua vào 25.530 đồng và bán ra 25.630 đồng. Hiện giá USD tự do cao hơn ngân hàng 130 đồng, giảm mạnh so với mức chênh lệch gần 300 đồng trong cuối năm 2024.

Giá USD tự do sáng 21.1 tiếp tục giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giảm mạnh. Chỉ số USD-Index đầu ngày xoay quanh 108,3 điểm, giảm 0,82 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh lao dốc khi truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Donald Trump đã hoãn việc áp thuế đối với hàng nhập khẩu. Cụ thể, theo Bloomberg, ngày 20.1, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho chính quyền mới giải quyết các hoạt động thương mại không công bằng trên toàn cầu và điều tra xem Bắc Kinh có tuân thủ thỏa thuận đã ký trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông hay không. Tương tự, Wall Street Journal cũng đưa tin Tổng thống Donald Trump sẽ không áp đặt thuế mới trong ngày đầu tiên tại vị. Các quan chức trong đội ngũ của ông Trump cũng xác nhận thông tin này.

Trước đó, kể từ khi ông Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11, đồng bạc xanh đã tăng 4% khi các nhà giao dịch kỳ vọng các chính sách của ông sẽ thúc đẩy tăng trưởng và lạm phát. Vì vậy, việc trì hoãn sau khi Tổng thống Mỹ nhậm chức đã giảm bớt lo lắng của các nhà đầu tư về việc lạm phát có thể tăng mạnh khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Từ đó, giá USD hạ nhiệt khi giao dịch cũng thấp hơn bình thường do thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Martin Luther King Jr...