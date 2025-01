Giá USD hôm nay 20.1.2025: Đi ngang chờ Tổng thống Donald Trump nhậm chức

Sáng 20.1, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.341 đồng, không thay đổi so với cuối tuần qua. Riêng giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Trong khi ngân hàng Vietcombank giữ nguyên giá mua USD chuyển khoản ở mức 25.150 đồng, bán ra 25.510 đồng thì BIDV giảm 5 đồng khi mua chuyển khoản ở mức 25.145 đồng, bán ra xuống 25.505 đồng… Trên thị trường, giá USD tự do đứng yên khi vẫn được mua vào 25.540 đồng và bán ra 25.640 đồng.

Giá USD sáng 20.1 không biến động nhiều ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới không biến động nhiều, chỉ số USD-Index hiện đạt 109,12 điểm, giảm không đáng kể so với hôm qua. Hiện thị trường đang chờ đợi lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump vào hôm nay (theo giờ Mỹ) và vấn đề thuế quan thương mại do ông Trump đề xuất được dự báo sẽ tiếp tục làm bùng lên lạm phát và dẫn đến chiến tranh thương mại.

Cuối tuần qua, sau khi dữ liệu lạm phát tại Mỹ thấp hơn dự kiến, thị trường đang dự báo nhiều hơn về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giảm lãi suất. Điều này đã kìm hãm đà tăng của đồng USD và làm giảm lợi suất trái phiếu Mỹ. Theo một số nhà phân tích, các chính sách trong 100 ngày đầu tiên của chính quyền ông Trump - đặc biệt là quy mô và mục tiêu của thuế quan - sẽ là yếu tố then chốt.

Việc ông Donald Trump đề xuất tăng thuế nhập khẩu sẽ gây áp lực lên lạm phát, ảnh hưởng đến nhu cầu của người tiêu dùng Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu không chỉ từ Trung Quốc mà còn từ tất cả các nước. Nhìn chung, sự bất định liên quan đến các chính sách mà Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra là một trong những yếu tố gây biến động trên thị trường tài chính trong năm 2025 và có thể hỗ trợ cho đồng bạc xanh neo cao...