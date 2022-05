Giá USD hôm nay 10.5.2022: Đô la tự do tăng vọt

Sáng 10.5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước niêm yết là 23.143 đồng/USD, tăng 8 đồng so với hôm qua. Còn ngân hàng Vietcombank vẫn duy trì giá mua USD là 22.780 đồng/USD và bán ra 23.090 đồng. Riêng Eximbank giảm 10 đồng so với hôm qua, đưa giá mua USD xuống 22.840 đồng/USD và bán ra 23.040 đồng/USD... Trong khi đó, giá USD tự do tăng vọt lên mức mua vào là 23.720 đồng/USD và bán ra 23.820 đồng/USD. So với hôm qua, đô la Mỹ ở một số điểm thu đổi ngoại tệ đã tăng 60 đồng ở chiều mua vào và tăng 90 đồng ở chiều bán ra.

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index giảm nhẹ xuống 103,69 điểm nhưng vẫn đứng ở mức cao nhất 20 năm. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt mốc 3% - chạm mức cao nhất kể từ cuối năm 2018.





Đồng USD vẫn trong xu hướng tăng khi tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư càng tăng mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong nỗ lực kiềm chế lạm phát. Hôm qua, Chủ tịch Fed tại Atlanta, Raphael Bostic cho rằng áp lực nguồn cung lên đến đỉnh điểm sẽ tạo điều kiện cho Fed tăng lãi suất nửa điểm phần trăm trong hai đến ba cuộc họp chính sách tiếp theo. Theo một số nhà phân tích, giá USD sẽ đứng vững trên đỉnh cao trong ngắn hạn khi chưa có dấu hiệu những bất ổn địa chính trị hiện tại được thay đổi như xung đột quân sự ở Ukraine hay dịch Covid-19 tại Trung Quốc, lạm phát lên cao ở nhiều nơi...

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư tiếp tục bán tháo cổ phiếu ở nhiều nơi. Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc vào đầu tuần. Đóng cửa phiên 9.5 (rạng sáng 10.5 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones rớt 653,67 điểm, tương đương 1,99% xuống 32.245,70 điểm. Tương tự, chỉ số S&P 500 giảm 3,2% xuống 3,991,24 điểm và chỉ số Nasdaq Composite bốc hơi 4,29% còn 11.623,25 điểm. Chỉ số S&P 500 đã rớt mốc 4.000 điểm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3.2021 khi cổ phiếu nhiều lĩnh vực ngoại trừ hàng tiêu dùng thiết yếu đều chìm trong sắc đỏ...