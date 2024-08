Giá USD hôm nay 10.8.2024: Giảm cả trong và ngoài nước

Ngân hàng thương mại giảm giá USD thêm 40 đồng vào cuối tuần, Vietcombank mua vào còn 24.900 - 24.930 đồng, bán ra 25.270 đồng; ACB mua vào còn 24.910 - 24.940 đồng, bán ra 25.270 đồng… Giá mua thấp hơn bán ra từ 330 - 370 đồng. Trên thị trường tự do, giá đô la Mỹ đứng ở mức 25.550 đồng chiều mua vào, bán ra 25.630 đồng.



Ngân hàng giảm giá USD NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường quốc tế giảm, chỉ số USD-Index đi xuống 0,05 điểm, còn 103,15 điểm. Đồng USD đã ghi nhận một tuần giảm điểm khi những lo ngại vì suy thoái kinh tế đến gần. Dữ liệu việc làm của Mỹ vững chắc hơn dự kiến đã góp phần làm giảm kỳ vọng của thị trường vào các đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào cuối năm nay. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đặt cược khả năng Fed cắt giảm lãi suất 0,5% tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 17 và 18.9 với tỷ lệ giảm từ mức 69% xuống còn 52% ngày trước đó, và dự đoán 49% khả năng cắt giảm 0,25%.

Thị trường đã trải qua một tuần hỗn loạn, phần lớn là do số liệu bảng lương ảm đạm của Mỹ được công bố tuần trước, trong khi nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn như yen và franc tăng, đã khiến các loại tiền tệ này tăng vọt lên mức cao nhất kể từ đầu năm. Ông Juan Perez, Giám đốc giao dịch tại Monex USA ở Washington, Mỹ cho biết thị trường kỳ vọng sẽ sử dụng đồng yen như một nguồn trú ẩn an toàn trong bối cảnh hỗn loạn và xung đột đang diễn ra trên khắp thế giới.