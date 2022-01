Giá USD hôm nay 11.1.2022: Giảm mạnh trong các ngân hàng

Sáng 11.1, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.105 đồng/USD, giảm 20 đồng so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD cũng lao dốc như ngân hàng Vietcombank giảm 30 đồng so với sáng hôm qua, xuống giá mua vào là 22.510 đồng/USD và bán ra 22.820 đồng/USD. Tương tự, giá USD tự do cũng quay đầu đi xuống so với hôm qua. Cụ thể, giá mua vào còn 23.540 đồng/USD, giảm 30 đồng nhưng giữ nguyên giá bán ra là 23.620 đồng/USD. Điều này đưa chênh lệch giữa giá mua và bán tự do lên 80 đồng, cao hơn mức chênh lệch chỉ 50 đồng vào cuối tuần qua...

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index đạt 95,92 điểm, tăng 0,15 điểm so với hôm qua. Theo Reuters, giá USD tăng mạnh trong bối cảnh các nhà phân tích nhận định tình hình lạm phát của Mỹ sẽ thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, trong khi lập trường ôn hòa của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) về chính sách tiền tệ đè nặng lên đồng euro.





Cuối tuần qua, ngân hàng Goldman Sachs dự báo Fed sẽ nâng lãi suất 4 lần trong năm 2022 dù sau cuộc họp chính sách ngày 14 - 15.12, các quan chức Fed chỉ dự tính tăng lãi suất 3 lần trong năm nay. Hiện tại, thị trường đang chờ đợi manh mối từ Chủ tịch Fed Jerome Powell và thống đốc Lael Brainard sẽ có phiên điều trần trước các ủy ban của Thượng viện Mỹ trong tuần này. Trong khi đó, đồng euro suy yếu so với đồng USD khi ECB chưa bắt kịp Fed trong chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ mặc dù dữ liệu cho thấy lạm phát của khu vực Liên minh châu Âu đã tăng lên 5% trong tháng 12.2021...

Thị trường chứng khoán nhiều nơi cũng đi xuống với dự báo Fed siết chặt chính sách tiền tệ. Phố Wall đóng cửa phiên 10.1 với 2 trong 3 chỉ số chính chìm trong sắc đỏ. Cụ thể Dow Jones giảm 162,79 điểm, tương đương giảm 0,45% xuống còn 36.068,87 điểm và S&P 500 sụt 0,14% còn điểm. Riêng Nasdaq tăng nhẹ 0,05% lên 14.942,83 điểm nhờ các cổ phiếu công nghệ hồi phục...