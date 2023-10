Giá USD hôm nay 11.10.2023: Đô la Mỹ tự do vượt 24.700 đồng

Sáng 11.10, giá USD tại các ngân hàng tiếp tục đi lên. Chẳng hạn, Eximbank tăng thêm 20 đồng so với hôm qua khi mua vào 24.170 đồng và bán ra lên 24.560 đồng. Tương tự, Vietcombank tăng 20 đồng, đưa giá mua lên 24.200 đồng và bán ra 24.570 đồng. Tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.065 đồng.

Tương tự, giá USD tự do vẫn trên đà tăng mạnh khi mua vào 24.630 đồng và bán ra 24.730 đồng. So với đầu tuần, giá USD tự do đã cộng thêm 70 đồng và đang cao hơn ngân hàng 150 - 160 đồng.

Giá USD quốc tế quay đầu đi xuống. Chỉ số USD-Index đã rớt dưới ngưỡng 106 điểm và chạm mức thấp nhất trong gần 2 tuần qua sau khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ trượt dốc liên tục. Hiện USD-Index ở mức 105,73 điểm, giảm 0,28 điểm so với hôm qua.

Giá USD tự do sáng 11.10 tăng vượt 24.700 đồng NGỌC THẮNG

Trong phiên giao dịch hôm qua, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm gần 13 điểm cơ bản, xuống khoảng 4,65% khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản an toàn. Xung đột Hamas-Israel vẫn tiếp tục căng thẳng khiến nhà đầu tư lo ngại bất ổn sẽ lan rộng trong thời gian tới.

Theo Investing, những phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã khiến các nhà đầu tư đánh giá thấp khả năng tăng lãi suất thêm và dẫn đến lãi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục giảm. Chủ tịch Fed khu vực Dallas - Lori Logan cho rằng có thể ít cần thiết phải tăng lãi suất lên cao hơn và Phó chủ tịch Fed - Philip Jefferson thừa nhận cơ quan này đang thận trọng với bất kỳ đợt tăng lãi suất chính sách tiếp theo. Hay Chủ tịch Fed khu vực Atlanta - Raphael Bostic cho biết ngân hàng trung ương không cần tăng lãi suất thêm nữa...

Trong khi đó, đồng euro quốc tế tăng nhẹ lên mức quy đổi 1 euro được 1,0598 USD. Tuy nhiên, sự tăng giá này được cho rằng không vững chắc do có những suy đoán Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

Hiện thị trường đang chờ dữ liệu về chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ sẽ được công bố vào hôm nay và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố vào ngày mai (12.10).