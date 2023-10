Giá USD hôm nay 6.10.2023: Ngân hàng giảm giá, nhà điều hành hút tiền về

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 10 đồng, xuống còn 24.074 đồng/USD vào sáng 6.10. Các ngân hàng thương mại giảm giá USD 40 đồng, Eximbank mua vào còn 24.160 - 24.240 đồng, bán ra 24.550 đồng; Vietcombank mua vào với giá 24.215 - 24.245 đồng, bán ra 24.585 đồng…



Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện hút tiền về trong những ngày qua. Ngày 5.10, nhà điều hành đã hút về gần 10.000 tỉ đồng. 6 trong 9 thành viên đã trúng thầu kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 1,3%/năm. Các đợt liên tục hút tiền rẻ trên thị trường gần đây của Ngân hàng Nhà nước đã góp phần ổn định tỷ giá.

Giá USD trên thị trường quốc tế ngày 6.10 giảm, chỉ số USD-Index xuống 0,3 điểm, còn 106,45 điểm. Chỉ số đồng đô la Mỹ giảm sau khi chạm mức cao nhất trong 10 tháng vào thứ ba. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn hiện ở mức 4,712%.

Số đơn xin nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ đạt 207.000 trong tuần kết thúc ngày 30.9, chỉ tăng 2.000 so với tuần trước và thấp hơn so với mức dự báo 210.000 từ các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò của Dow Jones. Trong khi đó, đà tăng nhẹ của số đơn xin nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu gần như khớp với kỳ vọng của Phố Wall và khiến một số nhà đầu tư thất vọng. Nguyên nhân là do các nhà đầu tư này kỳ vọng rằng số liệu hàng tuần có thể cho thấy sự suy yếu của thị trường lao động và chấm dứt đà tăng của lãi suất vốn đang tác động không tốt đến thị trường cổ phiếu.

Theo công cụ FedWatch của CME, mặc dù các nhà phân tích cho biết cần có thêm dữ liệu để đánh giá thị trường lao động Mỹ, nhưng thị trường đang định giá 80% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ổn định.