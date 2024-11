Giá USD hôm nay 11.11.2024: Đô tự do quay đầu giảm

Sáng 11.11, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.263 đồng, giảm 15 đồng so với cuối tuần qua. Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục duy trì giá USD mua vào giao ngay ở mức 23.400 đồng như nhiều tháng qua và giá bán giao ngay ở mức 25.450 đồng từ ngày 25.10 đến nay.

Giá USD sáng 11.11 đồng loạt giảm ẢNH: HUY HƯNG

Đồng loạt, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi xuống. Cụ thể, Vietcombank mua USD chuyển khoản ở mức 25.115 đồng, bán ra 25.455 đồng, giảm 15 đồng so với cuối tuần qua; ACB mua USD 25.110 đồng, bán ra 25.455 đồng… Tương tự, giá USD tự do cũng giảm 40 đồng so với hôm qua, đưa giá mua xuống 25.570 đồng và bán ra 25.670 đồng. Hiện giá USD tự do đang cao hơn trong các ngân hàng thương mại 215 đồng, thấp hơn mức chênh lệch gần 300 đồng vào tuần trước.

Giá USD trên thị trường thế giới tăng nhẹ. Chỉ số USD-Index đạt 104,91 điểm, cao hơn hôm qua 0,03 điểm. Đồng bạc xanh vẫn đi lên dù Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giảm lãi suất 0,25%, đánh dấu lần giảm thứ hai liên tiếp trong năm nay. Lãi suất quỹ liên bang của Fed hiện ở khoảng 4,75 - 5%. Thông thường, Fed giảm lãi suất thì giá USD sẽ đi xuống. Thế nhưng lần này, đồng USD vẫn duy trì đà tăng và nguyên nhân được cho là bị tác động bởi việc ông Donald Trump đắc cử, trở thành Tổng thống Mỹ khiến thị trường tài chính và nhiều nhà đầu tư phấn khởi.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc Fed tiếp tục giảm lãi suất sẽ tác động tích cực đến kinh tế Việt Nam nói chung và tỷ giá USD/VND. Lãi suất tại Mỹ bắt đầu xuống thấp cũng sẽ khiến các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội có lợi nhuận cao hơn ở các thị trường mới nổi như Việt Nam...